«Es muy importante empezar con buen pie», dice el técnico del Lorca

El Lorca Deportiva vuelve a respirar fútbol nacional. Tras varias campañas atascado en una Tercera División que, con los últimos cambios federativos, adquirió un carácter más regional que nunca, el equipo blanquiazul afronta a partir de mañana un nuevo curso en Segunda Federación. No es solo un cambio de categoría, es el regreso al lugar que la historia, la afición y la exigencia deportiva reclamaban desde hace años. Este fin de semana arranca la Liga, y lo hace con un estreno de altura: el Artés Carrasco abrirá sus puertas para recibir al Real Jaén, otro histórico recién ascendido.

El técnico lorquino Sebas López encara este inicio de temporada con ilusión y responsabilidad. Tras consumar el ascenso, el entrenador de Águilas afronta ahora el desafío de consolidar al equipo en una categoría que conoce bien, tras sus pasos anteriores por el Atlético Pulpileño y el Águilas FC. Ahora, con la camiseta blanquiazul, busca darle continuidad a un proyecto que pretende ser algo más que un simple regreso puntual.

«Quitando a Juan Acevedo, están todos disponibles. Creo que hemos llegado con bastantes efectivos, y las últimas incorporaciones, las de Adri y Fran, también pueden jugar este partido. Así que tenemos 22 jugadores, en ese aspecto creo que estamos completos», explicó el preparador.

Más allá de la disponibilidad, el técnico subrayó la importancia del trabajo realizado en las últimas semanas: «Después del partido de Caravaca, el resto de las semanas son típicas de competición. Hemos preparado el partido a conciencia, las sesiones, las cargas, estamos contentos. Creo que ante el Real Jaén está todo bien preparado».

La ilusión como motor

El ambiente en el vestuario se respira positivo. El ascenso ha cambiado la dinámica y la motivación del grupo. «Hay mucha ilusión, la verdad que tenemos ganas de empezar, es un reto importante para todos, a nivel personal y a nivel del club. Es una temporada nueva, con unas metas muy importantes y con un reto, el de ganar este primer partido, y de tener nuestro equipo, con una identidad, con unas señas, y que la gente se enganche», declaró López. El Lorca ya cuenta con 900 socios y quiere superar el millar.

El club es consciente de que enganchar a la afición es clave. El Artés Carrasco quiere volver a ser un estadio difícil, un escenario de referencia en el fútbol modesto nacional. «Es muy importante empezar con buen pie, todos los entrenadores decimos lo mismo. Trabajar con los puntos en el bolsillo es fundamental», dijo Sebas López.

