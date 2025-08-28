Entradas a diez euros para la afición visitante en Segunda RFEF

Jesús Fernández y Pedro Re Jueves, 28 de agosto 2025, 21:32 Comenta Compartir

Deportiva Minera, Yeclano Deportivo, UCAM Murcia, Águilas y Lorca Deportiva llegan a un acuerdo con el precio de las entradas visitantes. En el comunicado se puede leer que para «fomentar y poner en valor la buena relación entre los clubes y aficiones de los cinco equipos de la Región de Murcia que competirán esta temporada en Segunda Federación, hemos acordado establecer un precio especial de 10 euros en las entradas para los abonados visitantes».

Esta medida pone de manifiesto que estos clubes quieren tener a sus aficionados cerca en estos desplazamientos con tan pocos kilómetros entre una localidad y otra y por ello han facilitado este acuerdo para esta temporada 2025/26. Los seguidores podrán acompañar a su equipo en cuatro salidas por un montante total de 40 euros. No se descarta que este acuerdo pueda ser ampliado con otros equipos fuera de las fronteras regionales.

Sin ir más lejos, los aficionados del Yeclano podrán disfrutar de este acuerdo este domingo en la final autonómica de la Copa Federación que su equipo jugará en Llano del Beal contra la Deportiva Minera. Además, en la primera jornada liguera los de Iván Martínez viajarán hasta El Rubial para enfrentarse al Águilas. Un duelo con un toque picante porque será el reencuentro de Adrián Hernández con su antiguo club.

Si este acuerdo se amplía a más conjuntos antes del inicio de la competición, los fans de UCAM Murcia y Deportiva Minera también podrían disfrutar de esos precios en Melilla y en Jerez, respectivamente, en la jornada 1 de Segunda RFEF.

Solo abonados

Para poder optar a esas entradas, el primer requisito es ser abonado del equipo. El público general no podrá adquirir entradas en la zona visitante del estadio. De hecho, para poder recoger la entrada, el aficionado tendrá que presentar su carnet de abonado en la taquilla de los estadios para poder recoger la entrada. Además, los clubes, como medida para que no se cedan los carnés a personas que no estén abonadas, solicitarán también el DNI del titular del abono para evitar estas prácticas.

El fútbol es de los aficionados. Los equipos de la Región de Segunda Federación lo saben y son conscientes de la importancia que tienen para conseguir los objetivos que se han marcado en esta campaña. En una época donde cada vez más se piensa menos en ellos, con medidas como esta se recupera un poco el espíritu de pertenencia que hace diferente a este deporte.