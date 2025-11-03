La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Petcoff, jugador de la Minera, con el balón en el partido de ayer. D. MINERA

Empate con sabor amargo para la Minera ante el Jaén (1-1)

Los de Checa no logran sumar tres puntos en el Ángel Cerdán en un duelo con escaso caudal ofensivo por parte de ambos equipos

P. Re

Cartagena

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:19

Comenta

La Deportiva Minera y el Real Jaén firmaron tablas (1-1) en el encuentro disputado en el estadio Ángel Celdrán, en un duelo muy igualado y con pocas ocasiones claras de gol. El primer tiempo transcurrió con dominio alterno y escasas oportunidades. Ambos conjuntos priorizaron la solidez defensiva y se impusieron las zagas a los ataques. Superado el primer cuarto de hora, el marcador seguía inamovible y apenas se contabilizaban aproximaciones de peligro.

En el minuto 27, Álex Macías probó fortuna con un remate que detuvo sin complicaciones el guardameta visitante. El juego se concentró principalmente en el centro del campo, con posesiones largas y algunos centros sin rematador. Así se llegó al descanso con empate a cero y cierta frialdad en la grada. Tras la reanudación, el ritmo del encuentro aumentó. En el minuto 52, Salinas estuvo a punto de abrir el marcador, pero su disparo a bocajarro fue despejado providencialmente por un defensa del Real Jaén. Los visitantes se adelantaron en el minuto 67 gracias a un tanto de Óscar Lozano desde el punto de penalti. La reacción minera no se hizo esperar: apenas cinco minutos después, Sebas Olgado igualó el encuentro con un cabezazo cruzado que sorprendió al portero jiennense.

En los compases finales, ambos equipos buscaron el gol de la victoria, pero el marcador ya no se movió. Con este resultado, La Minera y el Real Jaén reparten puntos en un choque equilibrado y de escaso brillo ofensivo.

