El Elche se codea con el Barça y el Bayern

David Hernández Lunes, 29 de septiembre 2025, 14:42 Comenta Compartir

Elche y Barça son los únicos dos equipos invictos que quedan en España y se unen a Bayern, Dortmund, Juventus y Crystal Palace, al solitario grupo de conjuntos que aún no fueron derrotados en las cinco grandes ligas o competiciones europeas. En el caso del cuadro de Hansi Flick no sorprende y continúa su firmeza en el campeonato español repitiendo la tónica del curso anterior. Totalmente inesperado es el caso de los ilicitanos, que finalizaron el mes de septiembre después de siete jornadas en cuarta posición con 13 puntos. El Elche no tuvo excesivas complicaciones, a pesar de haber jugado en campos complicados, y logró plantar cara a todos sus rivales.

Eder Sarabia ha logrado al mando del equipo el segundo mejor arranque en la historia del club. Este dato es más significante al tener en cuenta que el Elche es un recién ascendido. Solamente el Zaragoza en 1972 y el Real Murcia en 1983 fueron capaces de aguantar los siete primeros encuentros sin caer en el mismo año que llegaron a Primera. En ambos casos perdieron sus rachas en una visita producida en la jornada ocho y este domingo el cuadro ilicitano visita Mendizorroza, para desafiar a un Alavés con problemas. En caso de no tropezar, se convertirá en el ascendido con mejor inicio de curso de la historia en España.

El Elche aguantó en el Metropolitano, cosa que no pudo hacer el Real Madrid el pasado sábado y que supuso la primera derrota para Xabi Alonso en la presente campaña, desvinculándose así del selecto grupo de conjuntos invictos. Otro equipo que sufrió el mismo destino que el Madrid fue el Liverpool en Inglaterra. El cuadro de Arne Slot perdió en el último minuto, tras haber jugado con fuego en sus anteriores encuentros. Su verdugo fue el Crystal Palace, que casualmente es el único equipo conjunto que aún no perdió, a pesar de haberse enfrentado ya a dos equipos del 'big six'.

La Juventus y el Dortmund se enfrentaron en Champions y acabaron 4-4. No hincaron la rodilla en esa primera jornada y tampoco conocen la derrota en sus respectivas ligas nacionales. El cuadro de Turín comenzó con tres victorias seguidas, aunque ahora acumula tres empates consecutivos. Las visitas a Villarreal y Real Madrid en Europa o los duelos contra Milan y Como pondrán a prueba el techo de la renovada Vecchia Signora.

Regresa el mejor Bayern

El Dortmund, hasta ahora invicto, no se encuentra cómodo del todo en los partidos que ha disputado, con especiales problemas para cuadrar un once fijo o hallar un sistema definido. Sus próximos duelos contra Athletic, Leipzig y en especial el Bayern, lo sitúan en un escenario similar al de la Juventus. Esto deja vía libre al cuadro bávaro para volver a arrasar en Bundesliga, después de registrar el mejor comienzo de su historia con pleno de puntos en cinco jornadas, 22 goles a favor y 3 en contra. Desde la derrota del Mundial de Clubes contra el PSG, el Bayern ha ganado los ocho partidos que disputó con muy buenas sensaciones. Sus próximos encuentros contra el Eintracht y el Dortmund marcarán realmente si el Bayern más imponente está de vuelta.