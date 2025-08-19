Dos tarjetas y segundos para decidir: así es el nuevo VAR

La Federación Española de Fútbol oficializó el pasado jueves la llegada del Football Video Support (FVS) a Primera RFEF, un VAR 'low cost' que pone ... la llave de la revisión en manos de los banquillos. Con esta herramienta, los técnicos tendrán dos solicitudes por partido que efectuarán mediante la entrega de una tarjeta al cuarto árbitro en el instante de la acción (si el juego se reanuda, la jugada 'muere'). El árbitro consultará un monitor a pie de campo, conectado con el operador de TV, y decidirá. Los supuestos revisables: gol/no gol, posibles penaltis, roja directa y errores de identidad; si se rectifica, el equipo recupera la solicitud; si no, la pierde.

El germen de este nuevo sistema, testeado en dos Mundiales juveniles disputados en 2024, data del 'playoff' de ascenso de la pasada campaña, cuando los clubes participantes pidieron el uso del VAR. No fue posible implementarlo por los plazos de la solicitud, pero la RFEF tomó nota de la demanda y se abrió a la posibilidad de llevar el videoarbitraje a una categoría que reúne a varios histórios del fútbol español. El FSV aterriza ahora como una respuesta pragmática, una forma de profesionalizar el tercer escalón del fútbol español con una solución 'barata', ya que no contará ni con el sistema de fuera de juego semiautomático ni con Sala VOR.

A dos semanas de la liga, ninguno de los dos cuerpos técnicos del Murcia y Efesé ha recibido formación en el uso de la herramienta

El salto se apoya en la nueva realización televisiva para esta campaña: calidad de señal, más cámaras y una unidad móvil capaz de entregar a banda la toma idónea. El paso de ATM a Quality Media Producciones, nueva productora de la Primera RFEF que actúa como 'segunda espada' de LaLiga, es una clave del engranaje. La realización para este curso fija seis cámaras por partido: los planos máster y corto, es decir, los tiros de cámara habituales; dos cámaras de fuera de juego, una en cada campo; y otro par detrás de las porterías, con el fin de dilucidar las posibles acciones de penalti. La difusión en Movistar+ y LaLiga+ multiplica el escrutinio... y exige rapidez para servir la repetición correcta en segundos.

Esta herramienta de videoarbitraje está financiada de forma íntegra por la RFEF, que tomó la decisión de forma unilateral antes de informar a los clubes el pasado martes. Ese mismo día, los operarios de Quality Media se personaron en el Enrique Roca y el Cartagonova. Ambos estadios, de un nivel superior a la media de la categoría, cumplen con todos los requisitos para implementar el FSV pero, aunque ambos clubes se muestran «contentos» con la llegada del nuevo sistema, a dos semanas del estreno liguero, ni el cuerpo técnico de Joseba Etxeberria ni el de Javi Rey han recibido todavía formación específica sobre el procedimiento de uso de esta herramienta estratégica, cuya utilización puede tener un valor diferencial a final de temporada.

Pérdidas de tiempo

Porque el FVS introduce un nuevo tablero de juego en la dirección de partido: gastar una tarjeta para cortar una sanción injusta a las primeras de cambio o guardar munición para un final apretado; parar el 'momentum' del rival o no romper el propio; decisiones determinantes que se deberán tomar en décimas de segundo, bajo la amenaza del reinicio del juego. Todo ello, entre suspicacias que no se resolverán hasta ver el sistema en funcionamiento. A partir de ahora, una nueva capa se añade al relato del partido; una narrativa donde no solo se fiscalizará al árbitro, sino también la gestión del 'challenge' desde cada banquillo. El FVS llega en busca de una mayor justicia; como todo lo relativo a la modernización del fútbol, se avecinan curvas.