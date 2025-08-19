La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Joseba Etxeberria y Javi Rey, en un test de pretemporada del Real Murcia y Cartagena. V. VICÉNS Y P. SÁNCHEZ / AGM

Dos tarjetas y segundos para decidir: así es el nuevo VAR

Un sistema 'low cost' aterriza en Primera RFEF gracias a la nueva realización televisiva con el fin de profesionalizar la categoría de bronce

Antonio Zomeño

Martes, 19 de agosto 2025, 00:15

La Federación Española de Fútbol oficializó el pasado jueves la llegada del Football Video Support (FVS) a Primera RFEF, un VAR 'low cost' que pone ... la llave de la revisión en manos de los banquillos. Con esta herramienta, los técnicos tendrán dos solicitudes por partido que efectuarán mediante la entrega de una tarjeta al cuarto árbitro en el instante de la acción (si el juego se reanuda, la jugada 'muere'). El árbitro consultará un monitor a pie de campo, conectado con el operador de TV, y decidirá. Los supuestos revisables: gol/no gol, posibles penaltis, roja directa y errores de identidad; si se rectifica, el equipo recupera la solicitud; si no, la pierde.

