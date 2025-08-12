La Deportiva Minera y Santi Jara separan sus caminos

Pruden López Cartagena Martes, 12 de agosto 2025, 23:30 Comenta Compartir

La Deportiva Minera hizo oficial en la tarde de este martes la finalización del periodo de pruebas de Santi Jara. El extremo derecho llegó a Llano del Beal en el pasado mercado invernal procedente del Manchester 62 de la Primera División de Gibraltar. Es evidente que la exigencia de esa competición no es la misma a la que estaba sometida la Minera en Segunda RFEF, donde la destitución de Popy, tras una racha de dudas, fue una declaración de intenciones de cuál era el objetivo del cuadro minero.

Aún así, el fichaje del nombre de Santi Jara causó revuelo entre la afición de Llano del Beal que tenían la esperanza de disfrutar de un extremo a su mejor nivel. Su currículum profesional en Segunda División y en Segunda B es atractivo pero, lejos de eso, jamás se vió al Santi Jara que la afición de la Minera esperaba. De hecho, tardó en poder contar con minutos cuando llegó al Ángel Celdrán. El de Almansa aterrizó el útlimo día de enero como guinda a un mercado invernal movido en las oficinas de la Minera. Un gran cartel para un futbolista que tenía entre ceja y ceja el objetivo del 'playoff' con el equipo de Llano del Beal.

Hasta el nueve de marzo, Santi Jara no pudo debutar a las órdenes de Pepe Aguilar. Lo hizo en casa jugando siete minutos ante el Antoniano. Luego tuvo un total de 74 minutos repartidos en tres partidos. Un balance negativo viniendo del fichaje con más cartel que cerró la Minera para conseguir el objetivo de un 'playoff' al que no le dió para disputarlo. Una vez acabada la temporada, Santi siguió entrenando con el equipo, a las órdenes de Checa, pero sin contrato. Estaba a prueba para ponerse a tono y valorar la posibilidad de jugar esta temporada en el Ángel Celdrán pero, finalmente, la Minera no cuenta con sus servicios.

Checa le dió minutos en los amistosos disputados pero su posición ya está cubierta por Óscar Zorrilla y Kike Carrasco

Refuerzos en el centro

En la posición que ocupaba Santi Jara está firmado Kike Carrasco y Zorrila. También puede jugar ahí Perdomo, aunque Checa lo usa por dentro. Sin embargo, en el flanco izquierdo solo está Alarcón. En la punta, la Minera cuenta con Santisteban y Rubén Mesa. En el centro del campo necesita algún refuerzo más, ya que solo tiene a Kamal, Petcoff, Ayala y Javi Vera como únicos centrocampistas. El cuadro de Llano del Beal tendrá otro amistoso este viernes a las 10.00 horas ante el Real Murcia Imperial con el lugar por decidir.

