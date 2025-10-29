La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Florian celebra un gol en El Palmar, hace tres semanas. Ros Caval / AGM
Fútbol

El Cieza sueña con una hazaña en La Arboleja en el regreso de la Copa

El cuadro espartero se mide al Córdoba en el torneo del 'KO' con la ambición de dar la sorpresa en un estadio a reventar

Antonio Zomeño

Murcia

Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:19

Comenta

Más de tres décadas después, La Arboleja de Cieza se encuentra completamente engalanada para el regreso del torneo del 'KO'. El curso pasado, el ascenso se quedó a las puertas, pero tuvo su premio: ha llegado el momento de recoger los frutos del gran año de los de Ranko Despotovic. Esta tarde, desde las 20.00 horas y sin señal de televisión prevista, el cuadro espartero recibirá al Córdoba, equipo de Segunda División, en la primera ronda de la Copa del Rey con la ambición de dar la campanada y protagonizar una de esas historias capaces de justificar toda una carrera sin huella de carbono.

Es un día para disfrutar y soñar a lo grande, y la parroquia espartera lo sabe. El actual líder del grupo 13 de Tercera RFEF estará acompañado por una entrada propia de las grandes noches, en una Arboleja que vestirá sus mejores galas. Nueva iluminación y grada supletoria para albergar a los más de 2.600 ciezanos que, en el día previo al duelo, ya se han hecho con su entrada. En taquilla restan unas 500 que estarán disponibles hasta la hora del partido. Pero la fiesta empezará mucho antes. A las 17.45 horas, los esparteros vivirán el recibimiento por parte de los aficionados en el Pabellón Álex Yepes de Cieza.

Cieza-Córdoba

  • CD Cieza Gallego; Edu Luna, David Guerrero, Aguirre, Rafa Ortiz; Samu, Christian Britos, Domi, Xavi Pons, Ayoub; y Florian.

  • Córdoba: Carlos Marín; Timorán, Martín, Sintes, Abarrán; Dalisson, Zidane, Del Moral; Medina, Guardiola y Obolski.

  • Árbitro: Sergiu Claudiu Muresan, comité alicantino.

  • Campo y hora: Estadio Municipal de La Arboleja de Cieza, a las 20.00 horas.

Tres categorías de diferencia invitan a la lógica, pero la Copa democratiza el fútbol durante 90 minutos. El Cieza llega con todo a una cita histórica, frente a un Córdoba que rotará, pero advertido por su eliminación de la pasada temporada en Olot en penaltis en esta primera ronda. Algo mágico se cuece en el Cieza; es el momento de soñar con llevar a un Primera a La Arboleja.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Felipe Moreno fulmina a Etxeberria y presiona a Goiria
  2. 2 Denuncian que un niño ingresado en el hospital de Yecla recibió como desayuno un bocadillo «del día anterior» dentro de una bolsa de basura
  3. 3

    La CHS reconoce ahora la existencia de una rambla que atraviesa la almenara que colapsó por el barro en San Javier
  4. 4 Herido grave en un accidente entre dos camiones en la autovía A-7 a la altura de Librilla
  5. 5

    Guardia Civil y Policía Local buscan a un hombre que intentó llevarse a un menor en Nájera
  6. 6

    Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  7. 7 Las lluvias volverán a la Región de Murcia a partir de esta tarde
  8. 8 Ocho personas resultan intoxicadas por inhalación de humo en un incendio en Lorca
  9. 9

    Paco Belmonte prepara su inminente salida del Cartagena
  10. 10 Roban una caja fuerte y estrellan el coche con el botín sobre el capó en San Pedro del Pinatar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Cieza sueña con una hazaña en La Arboleja en el regreso de la Copa

El Cieza sueña con una hazaña en La Arboleja en el regreso de la Copa