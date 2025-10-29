El Cieza sueña con una hazaña en La Arboleja en el regreso de la Copa

Antonio Zomeño Murcia Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:19 Comenta Compartir

Más de tres décadas después, La Arboleja de Cieza se encuentra completamente engalanada para el regreso del torneo del 'KO'. El curso pasado, el ascenso se quedó a las puertas, pero tuvo su premio: ha llegado el momento de recoger los frutos del gran año de los de Ranko Despotovic. Esta tarde, desde las 20.00 horas y sin señal de televisión prevista, el cuadro espartero recibirá al Córdoba, equipo de Segunda División, en la primera ronda de la Copa del Rey con la ambición de dar la campanada y protagonizar una de esas historias capaces de justificar toda una carrera sin huella de carbono.

Es un día para disfrutar y soñar a lo grande, y la parroquia espartera lo sabe. El actual líder del grupo 13 de Tercera RFEF estará acompañado por una entrada propia de las grandes noches, en una Arboleja que vestirá sus mejores galas. Nueva iluminación y grada supletoria para albergar a los más de 2.600 ciezanos que, en el día previo al duelo, ya se han hecho con su entrada. En taquilla restan unas 500 que estarán disponibles hasta la hora del partido. Pero la fiesta empezará mucho antes. A las 17.45 horas, los esparteros vivirán el recibimiento por parte de los aficionados en el Pabellón Álex Yepes de Cieza.

Cieza-Córdoba CD Cieza Gallego; Edu Luna, David Guerrero, Aguirre, Rafa Ortiz; Samu, Christian Britos, Domi, Xavi Pons, Ayoub; y Florian.

Córdoba: Carlos Marín; Timorán, Martín, Sintes, Abarrán; Dalisson, Zidane, Del Moral; Medina, Guardiola y Obolski.

Árbitro: Sergiu Claudiu Muresan, comité alicantino.

Campo y hora: Estadio Municipal de La Arboleja de Cieza, a las 20.00 horas.

Tres categorías de diferencia invitan a la lógica, pero la Copa democratiza el fútbol durante 90 minutos. El Cieza llega con todo a una cita histórica, frente a un Córdoba que rotará, pero advertido por su eliminación de la pasada temporada en Olot en penaltis en esta primera ronda. Algo mágico se cuece en el Cieza; es el momento de soñar con llevar a un Primera a La Arboleja.