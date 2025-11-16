El Cieza recupera el liderato tras ser el único en ganar de los de arriba

Fernando Perals Domingo, 16 de noviembre 2025, 22:48 Comenta Compartir

El Cieza fue el más listo de la clase este pasado fin de semana en el grupo 13 de Tercera Federación. El conjunto de Ranko Despotovic fue el único equipo de los que están en la parte alta de la tabla que fue capaz de vencer su partido. Y a punto estuvo de no hacerlo. El cuadro espartero se impuso a la Minerva en La Arboleja por la mínima con un gol de Darío que llegó en el minuto 87.

El equipo ciezano vuelve al liderato tras el pinchazo del Real Murcia Imperial, que no pasó del empate a uno ante el Olímpico de Totana. Miñarro adelantó a los de Paco Lorca en la primera mitad y Meca empató para el filial grana en el segundo acto.

El que se ha metido en la pelea por la cabeza de la clasificación es el Unión Molinense de Sergio Yúfera. Los del Sánchez Cánovas siguen creciendo a pesar de sumar solo un punto este pasado fin de semana en casa ante el Mazarrón (1-1).

El UCAM B y el Pulpileño siguen peleando por la última plaza del 'playoff', que de momento es para el filial universitario, que superó a domicilio al Santa Cruz (0-1) gracias a un gol de Sergio Cantó. Los locales siguen en crisis y suman ya tres derrotas consecutivas que les han alejado de la promoción de ascenso. Por su parte, el Atlético Pulpileño cayó en casa del Caravaca (2-1), que con este valioso triunfo toma aire en la clasificación y sale del descenso.

El Yeclano B, en problemas

Por abajo, el Muleño sigue siendo el farolillo rojo tras cosechar su tercera derrota seguida, esta vez en casa ante el Cartagena B. Penúltimo es el Santomera, que empató 1-1 con el Águilas B. Y cierra los puestos de descenso el Yeclano B, que es un equipo en problemas: perdió 4-1 contra el Bala Azul ayer y no gana desde que lo hiciera en la segunda jornada fuera de casa ante el Mazarrón.

