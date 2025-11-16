La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Álex Martínez, del Molinense, celebrando el gol que le marcó ayer al Mazarrón en el Sánchez Cánovas. @UNIONMOLINENSE
Tercera Federación

El Cieza recupera el liderato tras ser el único en ganar de los de arriba

Los de Ranko Despotovic se imponen a la Minerva en los últimos minutos y aprovechan el pinchazo del Imperial; el Molinense continúa en la pelea

Fernando Perals

Fernando Perals

Domingo, 16 de noviembre 2025, 22:48

Comenta

El Cieza fue el más listo de la clase este pasado fin de semana en el grupo 13 de Tercera Federación. El conjunto de Ranko Despotovic fue el único equipo de los que están en la parte alta de la tabla que fue capaz de vencer su partido. Y a punto estuvo de no hacerlo. El cuadro espartero se impuso a la Minerva en La Arboleja por la mínima con un gol de Darío que llegó en el minuto 87.

El equipo ciezano vuelve al liderato tras el pinchazo del Real Murcia Imperial, que no pasó del empate a uno ante el Olímpico de Totana. Miñarro adelantó a los de Paco Lorca en la primera mitad y Meca empató para el filial grana en el segundo acto.

El que se ha metido en la pelea por la cabeza de la clasificación es el Unión Molinense de Sergio Yúfera. Los del Sánchez Cánovas siguen creciendo a pesar de sumar solo un punto este pasado fin de semana en casa ante el Mazarrón (1-1).

El UCAM B y el Pulpileño siguen peleando por la última plaza del 'playoff', que de momento es para el filial universitario, que superó a domicilio al Santa Cruz (0-1) gracias a un gol de Sergio Cantó. Los locales siguen en crisis y suman ya tres derrotas consecutivas que les han alejado de la promoción de ascenso. Por su parte, el Atlético Pulpileño cayó en casa del Caravaca (2-1), que con este valioso triunfo toma aire en la clasificación y sale del descenso.

El Yeclano B, en problemas

Por abajo, el Muleño sigue siendo el farolillo rojo tras cosechar su tercera derrota seguida, esta vez en casa ante el Cartagena B. Penúltimo es el Santomera, que empató 1-1 con el Águilas B. Y cierra los puestos de descenso el Yeclano B, que es un equipo en problemas: perdió 4-1 contra el Bala Azul ayer y no gana desde que lo hiciera en la segunda jornada fuera de casa ante el Mazarrón.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tiroteo en el garito de El Luli en Las Seiscientas de Cartagena: disparos a quemarropa
  2. 2

    Las cuentas pendientes del franquismo en la Región de Murcia
  3. 3

    Los jefes de servicio de La Arrixaca rechazan «más parches» y reclaman «un nuevo hospital»
  4. 4 Elegir ducharse por la mañana o por la noche influye en tu salud: un médico revela la mejor opción
  5. 5 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  6. 6 Fallece una octogenaria 4 días después de ser herida en un atraco en Murcia
  7. 7 La más grande entre las Magnas
  8. 8 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Asturias en presencia de su familia
  9. 9 Fallece a los 79 años la artista cartagenera Dora Catarineu, tan querida como admirada por su obra apasionada e impulsiva
  10. 10

    Diez claves para actuar antes de fin de año y pagar menos en la próxima declaración de la renta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Cieza recupera el liderato tras ser el único en ganar de los de arriba

El Cieza recupera el liderato tras ser el único en ganar de los de arriba