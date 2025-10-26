Beniel y Santomera acogen los Nacionales sub-14 y sub-16 de fútbol

P. J. Z. MURCIA. Domingo, 26 de octubre 2025, 23:35 Comenta Compartir

La Región de Murcia será sede de la primera fase del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Fútbol, que se celebrará esta semana, del 31 de octubre al 2 de noviembre. El Grupo 2 estará compuesto por Extremadura, La Rioja, Ceuta y la Región de Murcia. El torneo se disputará en formato de liguilla con tres jornadas. La sub-14 actuará como anfitriona en el Campo Municipal Cristian Portugués, Portu, de Beniel, mientras que la sub-16 lo hará en el Campo Municipal El Limonar de Santomera.

En Beniel, la selección murciana sub-14 abrirá la competición el día 31 de octubre contra Ceuta frente a las 10.00 horas, seguida de Extremadura ante La Rioja a las 12.15 horas. El día 1 de noviembre, la Región de Murcia se enfrentará a Extremadura a las 10.00, mientras que Ceuta jugará contra La Rioja a las 12.15 horas. La última jornada, el 2 de noviembre, comenzará a las 09.30 con Extremadura ante Ceuta y cerrará la fase de grupos La Rioja contra la Región de Murcia a las 11.45 horas.

En Santomera, la sub-16 arrancará el 31 de octubre con Extremadura ante La Rioja a las 10.00 horas y, a continuación, Ceuta se medirá con la Región de Murcia a las 12.15 horas. El día 1 de noviembre, Ceuta jugará contra La Rioja a las 10.00 horas, mientras que la Región de Murcia se enfrentará a Extremadura a las 12.15 horas. La tercera jornada se disputará el día 2 de noviembre, comenzando a las 09.30 horas con Extremadura frente a Ceuta y finalizando a las 11.45 horas con La Rioja contra la Región de Murcia.

Partido benéfico en Totana

En otro orden de asuntos, el Juan Cayuela de Totana acogió este sábado un partido benéfico entre los veteranos del Athletic Club y los del equipo de la FFRM, para recaudar fondos para los enfermos de ELA de la Región de Murcia. Andoni Goikoetxea fue el embajador del conjunto bilbaíno, que se impuso por 0-1 en un amistoso que congregó a unas 300 personas en el estadio totanero. Se ha habilitado una a Fila 0 cuyo número de cuenta es: ES95 3005 0091 4229 5820 7520. Todo el que lo desee puede ayudar a los enfermos de ELA y sus familias.