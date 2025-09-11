La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El Comité Técnico de Árbitros analiza jugadas de Primera y Segunda. FEF

Los árbitros reconocen los errores en el gol de Ferran en Mallorca y de Giuliano en Vitoria

El CTA aboga por la transparencia en 'Tiempo de Revisión', un espacio audiovisual para explicar las polémicas de cada jornada con fines didácticos y formativos

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:34

Un vídeo enlatado, una voz en 'off', la de Marta Frías, portavoz del Comité Técnico de Árbitros (CTA), y un repaso de las jugadas más polémicas con un valor sobre todo directo con carácter sobre todo didáctico. Lo más parecido a esas intervenciones tan criticadas de los políticos a través del plasma, sin que nadie pueda preguntarles cualquier duda o plantearles una crítica en el cara a cara.

Así se puede resumir el llamado 'Tiempo de Revisión', un espacio audiovisual semanal estrenado este jueves por la Federación Española de Fútbol para que desde el estamento arbitral analicen las distintas jugadas de cada jornada tanto en Primera como en Segunda.

El resultado del primer programa no cumple las expectativas, aunque desde el CTA hacen autocrítica y reconocen abiertamente errores como la no anulación del gol de Giuliano Simeone en Mendizorroza o la validez del tanto de Ferran Torres en Mallorca pese a que Raíllo estaba en el suelo doliéndose en la cabeza.

Se trata de una medida histórica en el fútbol español por inédita y cuyo objetivo final es ayudar a la compresión arbitral por parte de jugadores, técnicos y aficionados con la transparencia y cercanía como hilo conductor de todas las acciones que emprende el CTA.

Las jugadas, con un valor didáctico y formativo, son seleccionadas previamente por un comité de asesores formado por los entrenadores José Luis Oltra, José Ramón Sandoval y José Luis Sánchez Vera junto al exfutbolista Fernando Morientes.

