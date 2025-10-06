La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Adrián Hernández. Gonzalo J. Martínez/ AGM
Segunda Federación

El Águilas sufre para vencer a domicilio al Almería B (0-1)

Pedro Re

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:18

El Águilas de Adrián Hernández dio un paso importante en su propósito de asentarse entre los equipos punteros del grupo IV de Segunda RFEF al imponerse por la mínima (0-1) a un Almería B que continúa dejando dudas y transmite la sensación de que sufrirá para mantener la categoría. El encuentro comenzó de la mejor manera posible para el conjunto costero, que se encontró con un penalti a favor en el primer minuto de juego. Chris Martínez, con serenidad y precisión, transformó la pena máxima y puso en ventaja a los suyos cuando apenas se habían acomodado los espectadores en las gradas.

A partir de ese momento, el partido se convirtió en un intercambio constante de golpes. El filial almeriense buscó con ímpetu la reacción, pero se topó una y otra vez con el orden y la solidez defensiva del equipo aguileño. Con este triunfo, el Águilas suma tres puntos de oro que lo mantienen en la zona noble de la clasificación, reforzando tanto su confianza como su candidatura a pelear por objetivos ambiciosos. Ya son octavos, a un punto de los puestos de promoción de ascenso.

Eficaz desde el inicio

Por su parte, el Almería B sigue mostrando su fragilidad y la falta de consistencia propia de un equipo joven que deberá mejorar mucho en regularidad y contundencia si quiere evitar verse atrapado en la lucha por la salvación. En definitiva, fue un partido que se decidió por la eficacia tempranera y la capacidad de sufrimiento de un Águilas que sigue creciendo.

