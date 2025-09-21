El Águilas no puede con el Xerez

El Águilas Fútbol Club no pudo pasar del empate ayer en un partido que dominó ante el Xerez CD. El arranque del encuentro dejó ... en evidencia la tensión competitiva y la igualdad que se respiraba desde el primer minuto. Los de Adrián Hernández vivieron un sobresalto muy temprano, cuando apenas se habían disputado dos minutos y Jaime Pérez, con un cabezazo tras un buen envío lateral, estuvo a punto de abrir el marcador. El balón se marchó por encima del travesaño.

Águilas Salcedo, Jonan Terranova, Javi Pedrosa, Uri, Antonio Sánchez (Keita, 46), Ebuka; Mario Abenza, Pipo, Mateo Enríquez (Kevin Manzano, 46), Seth Vega (Fer Martínez, 65) y Chris Martínez (Hyeon-Jun Park, 46). 0 - 0 Xerez De la Calzada; Ricky, Chacartegui, Josete, Guille Campos; Ismael (Adri, 43), Jaime López (Hugo Díaz, 90), Charaf (Bless, 43), Javi Rodríguez, Mati Castillo (Nané, 65) y Moussa (Franco, 65). Árbitro: Javier García Rubio (Colegio castellanomanchego). Amonestó a Seth Vega, Kevin Manzano, Josete, Ismael y Chacartegui y Franco.

Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada del grupo 4 de Segunda Federación disputado en el estadio El Rubial ante 1.500 espectadores.

A partir de ese aviso inicial, el choque entró en una fase de tanteo en la que el Águilas buscaba asentarse sobre el terreno de juego. No fue hasta el minuto 24 cuando los locales lograron inquietar por primera vez la portería contraria: Mateo Enríquez, con un disparo raso bien orientado, rozó el gol en una acción que sirvió como primer aviso serio de que el equipo estaba creciendo en confianza y asentándose en campo rival.

Lejos de amilanarse, el conjunto visitante respondió poco después con un intento de Jaime López, quien buscó la escuadra con un remate potente que salió desviado por poco. En la recta final de la primera mitad llegó la acción más clara. Moussa conectó un remate peligroso que obligó a Salcedo a emplearse a fondo para evitar el gol. La intervención del portero, firme y segura, no solo sostuvo al Águilas en un momento delicado, había sobrevivido a los mejores momentos ofensivos del rival.

El equipo es séptimo tras tres jornadas y sigue muy cerca de los puestos que llevan al 'playoff' de ascenso a Primera RFEF

El encuentro dejó una sensación de amargura en el entorno del cuadro aguileño, no tanto por el resultado en sí, sino por la manera en la que se desarrolló el juego. La segunda mitad comenzó con una noticia negativa: la ausencia de Antonio Sánchez, obligado a retirarse por lesión. La mejor ocasión llegó en el minuto 53, cuando Hyeon-Jun Park encontró un resquicio y soltó un disparo con peligro.

Pese a las dificultades, el Águilas no renunció a su plan: abrió el campo, probó con centros laterales, buscó asociaciones por dentro y mantuvo a los rivales replegados cerca de su área. Sin embargo, lo que faltó fue lo más importante: la puntería en el remate final. El pitido final confirmó un empate a cero que, si bien sirve para sumar, resultó profundamente injusto con lo visto sobre el césped. El Águilas generó más, mereció más y transmitió más ambición, pero no encontró premio y se tuvo que conformar con un punto en El Rubial.

Los de Adrián Hernández vuelven a sumar un empate, el segundo seguido tras la victoria que cosecharon en el estreno de la temporada ante el Yeclano (2-1). Son séptimos y siguen muy cerca de los puestos de 'playoff'.