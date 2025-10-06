Torrejón y Noia, semana de dos salidas para un Jimbee que no suelta el liderato

El Jimbee Cartagena afronta una semana con dos partidos que van a ser claves para consolidar el liderato que comparte con el Barça desde hace ... un par de semanas. Mañana visita el Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz, a las 20.30 horas (LaLiga +) para medirse a un Movistar Inter en horas bajas. Con una plantilla venida a menos en un año en el que Movistar ha anunciado que dejará de ser su mecenas a partir del 1 de julio de 2026, los madrileños todavía no han ganado en lo que va de temporada y necesitan una victoria para despegar. Tienen tres puntos, son cuartos por la cola y esperan que un triunfo ante el líder cambie por completo la dinámica en la que andan inmersos desde la primera jornada.

Este duelo corresponde a la jorbada 8 y debería disputarse el primer fin de semana de noviembre, pero se adelanta a mañana porque en esas fechas los cartageneros tienen que afrontar la primera fase de la UEFA Futsal Champions League. Se disputará en la ciudad polaca de Gliwice y sus rivales serán el anfitrión Piast Gliwice, el Anderlecht belga y Zalgiris lituano.

El Inter Movistar afronta este duelo tras su dura derrota del sábado en Murcia (5-3). Anteriormente, los de Alberto Riquer empataron en su cancha frente al Ribera Navarra (3-3), perdieron en el Olivo Arena de Jaén (3-1), sacaron un punto de su visita a Córdoba (1-1) y arrancaron un empate ante el Barça en la jornada inaugural (4-4), en un partido jugado en Torrejón de Ardoz.

27 goles en 5 jornadas

El Jimbee, por su parte, empató en su debut liguero en Palma de Mallorca (2-2) y desde entonces cuenta sus encuentros por victoria: 8-2 al Ribera Navarra, 5-1 al Peñíscola, 1-6 al Córdoba y 6-3 al Alzira. Va de goleada en goleada el equipo de Duda, que con 27 tantos es el segundo máximo anotador del campeonato. Solo le supera el Barça, con 28. Y eso que dos de sus principales realizadores, Pablo Ramírez y Cortés, están lesionados. El conjunto melonero sí es el que menos goles ha encajado en las cinco primeras jornadas: solo nueve tantos recibidos, a pesar de que el meta mazarronero Chemi se ha perdido los dos últimos partidos por lesión. Su suplente, Chispi Guillamón, está haciendo un buen trabajo.

ElPozo, con diez goles encajados, también está demostrando su fortaleza defensiva en este inicio de temporada. Le siguen el Palma (con once) y el Noia Portus Apostoli (con doce). Precisamente, este último conjunto recibirá el sábado en tierras gallegas al Jimbee, a las 17.00 horas. El equipo coruñés, que es noveno empatado a 7 puntos con Osasuna Magna y O Parrulo Ferrol, venció el pasado sábado en Pamplona (1-2). Y en su cancha empató con el Jaén (2-2) y ganó al Viña Albali Valdepeñas (3-1).

El premio de Velasco

El buen rendimiento colectivo del Jimbee en este inicio de temporada está haciendo que las individualidades florezcan y hay un par de jugadores que están brillando con luz propia en las últimas semanas. Son el tailandés Osamanmussa y el valenciano Gon Castejón, quien ayer recibió la noticia de la convocatoria del seleccionador, Jesús Velasco, para los partidos amistosos que España disputará ante Marruecos en Rabat los próximos días 19 y 21 de octubre, para preparar el Europeo del mes de enero. También están en esta lista tres compañeros suyos que son fijos para Velasco: Chemi, Mellado y Tomaz. Y falta Pablo Ramírez porque está lesionado.