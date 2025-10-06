La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Gon Castejón intenta batir a Lluch, portero del Alzira, en el partido del pasado sábado. J. M. Rodríguez / AGM
Fútbol sala

Torrejón y Noia, semana de dos salidas para un Jimbee que no suelta el liderato

Los de Duda, con cuatro convocados con España, visitan mañana la pista del Movistar Inter y el sábado jugarán en la complicada pista gallega

Francisco J. Moya

Francisco J. Moya

Lunes, 6 de octubre 2025, 22:41

El Jimbee Cartagena afronta una semana con dos partidos que van a ser claves para consolidar el liderato que comparte con el Barça desde hace ... un par de semanas. Mañana visita el Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz, a las 20.30 horas (LaLiga +) para medirse a un Movistar Inter en horas bajas. Con una plantilla venida a menos en un año en el que Movistar ha anunciado que dejará de ser su mecenas a partir del 1 de julio de 2026, los madrileños todavía no han ganado en lo que va de temporada y necesitan una victoria para despegar. Tienen tres puntos, son cuartos por la cola y esperan que un triunfo ante el líder cambie por completo la dinámica en la que andan inmersos desde la primera jornada.

