Tino Pérez, el coleccionista de títulos que fracasó en el Polaris

Ocho Ligas, cuatro Copas de Europa, siete Copas nacionales, tres Supercopas y un Mundial del clubes en casi tres décadas en los banquillos. Ese es el bagaje como entrenador de Tino Pérez (Toledo, 56 años). Al veterano entrenador del Barça, rival a partir de esta tarde en la final por el título de Liga del Jimbee, solo le falta coronarse con el equipo azulgrana y dirigir a la selección española, para terminar de redondear una trayectoria que solo tiene un tachón: el que protagonizó en el Polaris World Cartagena entre 2005 y 2007.

Pese a contar con un equipo de ensueño, formado por estrellas del fútbol sala como Lenisio, Manoel Tobias, Cristian, Orol, Torras, Simi, Balo, Jordi Sánchez, Ciço o Rafael Rato, jugadores que 20 años después todavía permanecen la memoria del aficionado, Tino Pérez no fue capaz de conjuntar a ese ejército de galácticos fichados a golpe de talonario por Pedro García Meroño y no pudo dar al club cartagenero el título que buscó. Se lo negaron ElPozo, ya don Duda en el banquillo, y el Inter y en 2007, tras cuatro años de dispendios y locura absoluta, Polaris World abandonó su proyecto de fútbol sala y Tino Pérez se fue de Cartagena por la puerta de atrás.

Tras un curso de transición en el Valencia, el técnico toledano se marchó al extranjero, con la convicción de que venían tiempos duros para el fútbol sala español (la crisis de 2008 golpeó con mucha dureza a este deporte) y no se equivocó. Al final, lo que era una aventura puntual se convirtieron en once temporadas en Rumanía, Rusia, Azerbaiyán e Italia, países en los que volvió a ganarlo todo salvo la Champions. Tiene las cuatro que levantó en el inicio de su carrera, una en el Talavera (1998) y las tres seguidas en el Playas de Castellón (2000, 2001 y 2002).

En 2019, un año antes de la pandemia, José María García se acordó de él y lo restacó para el fútbol sala español. Con el Inter Movistar, a la primera, volvió a ganar la Liga. Pero el proyecto se torció después y salió por la puerta de atrás. En 2022 volvió a hacer las maletas y se marchó a China, hasta que el pasado verano Jordi Torras, quien fuera su pupilo en aquel Polaris de mucho ruido y pocas nueces, lo llamó para sustituir a Jesús Velasco, actual seleccionador nacional. No ha sido un curso fácil para él en el Barça, pero ha corregido el rumbo a tiempo y en la final que hoy arranca puede levantar el título más preciado: el de la Liga española.

Duda: «Hay que buscar la excelencia y ser muy competentes»

Duda resumió ayer siete minutos rueda de prensa en una frase: que para ganar al Barcelona la final en una serie de cinco partidos hay que ser perfectos. El entrenador del Jimbee Cartagena llamó a «buscar la excelencia y ser muy competentes» para derribar al que considera que es todas las temporadas «el favorito» a levantar todos los trofeos. El técnico hispano-brasileño dejó claro que cada partido es una historia diferente y se desmarcó de los paralelismos de la temporada pasada, cuando su equipo también eliminó a los tres mismos rivales (Inter, Barça y ElPozo) para conquistar la liga en 2024. «Las coincidencias son difíciles. Más difícil es que se dé todo otra vez. Vamos a centrarnos en mañana, no en pensar en la camiseta que llevaba aquel día, el pantalón, si llovió, si no llovió... Incluso puedes ser mejor que el Barça en el juego y no ganar el partido», recordó.