La pizarra le muestra el camino del liderato al Jimbee Cartagena

El Jimbee Cartagena sacó las garras de campeón para quedarse con la victoria en casa ante un colista Alzira que le puso contra las cuerdas, ... pero no supo aguantar los golpes en forma de balón parado y cayó KO muy pronto. El farolillo rojo de la liga quería cambiar la mala dinámica y conseguir sus primeros puntos de este curso a costa del campeón y el inicio fue esperanzador. Lechero clavó a su par en el costado en dos ocasiones nada más empezar. La primera vez se fue hacia dentro y encontró la respuesta de Chispi. Un minuto más tarde decidió irse pegadito a la línea y puso un centro al segundo palo para que Rubi se inventase el golazo de la tarde superando a Chispi con un taconazo.

La incredulidad en las gradas meloneras tras el gol valenciano iba a aumentar cuando vieron a su equipo ir dos abajo en cuatro minutos. Mellado se puso el traje de villano y perdió un balón en la salida ante la presión de Yunii, que se encargó de meter a la cazuela definiendo a la perfección ante el achique de Chispi. El colista y recién ascendido le iba ganando al actual campeón por 0-2 en menos de cinco minutos. El Alzira quería más y siguieron presionando al Jimbee.

Jimbee: Chispi, Tomaz, Juninho, Gon y Osamanmusa. Motta, Waltinho, Darío Gil, Mellado, Alonso, Ginés y Rubio. 6 - 3 Alzira: Lluch, Cola, Lechero, Rubi y Povea. Darrieer, Yunii, Dickson, Ibarra, García, Ivi, Quixeré, Arechaga y Pereira. Goles: 0-1, Rubi (min.2). 0-2, Yunii (4). 1-2, Mellado (7). 2-2, Gon (8). 3-2, Gon (13). 4-2, Darrieer p.p (13). 4-3, Darrieer (22). 5-3, Motta (31). 6-3, Osamanmusa (37).

Árbitro: Héctor Vilas y Javier Menéndez. Amarillas a Waltinho y al visitante Rubi.

Incidencias: Palacio de los Deportes de Cartagena. 4.200 espectadores.

Pero los de Duda sacaron su gen competitivo y el balón parado los volvió a meter en el partido. Darío se la dio de banda a Mellado, que se zafó muy fácil de su marca y metió un punterón abajo para arreglar el error y darle alas a su equipo. El gol les sentó de maravilla a los cartageneros y Osamanmusa, Castejón y el propio Mellado empezaron a carburar la máquina.

La estrategia de Duda

El tailandés cruzó en exceso una bola y el de Blanca la estrelló contra la cruceta. Ni el tiempo muerto visitante frenó el aluvión melonero, que otra jugada a balón parado le daría el empate. Osamanmusa la dejó de cara para que Gon Castejón celebrase su tercer tanto del año y solo el palo le negó el doblete en el ecuador de la primera mitad.

El Jimbee era una apisonadora, que tardó en arrancar, pero que cuando lo hizo aplastó a un diluido Alzira sin apenas esfuerzo. Dos goles de pizarra no fueron suficientes para que el Alzira se activase en estas situaciones del juego y Gon Castejón empujó la cesión de Darío desde la banda que, incompresiblemente, estaba solo en el área. El desconcierto en el bando valenciano era total cuando Osamanmusa dejó a Yunii sentado con un caño, y pese a la buena intervención de Lluch, que le ganó la partida en el mano a mano, el rebote se lo metió en su propia portería Darrieer. Solo hubo un intento de revolverse del Alzira que Chispi desbarató con una estirada antes del descanso.

Volvió a rodar el balón y la reanudación fue idéntica a la de la primera parte. Lechero avisó con una jugada por banda que se le marchó por muy poco y Derrieer superó a Chispi con un chut de libre directo, en el que el guardameta pudo hacer algo más.

El gol puso en alerta al Jimbee, que asumió la responsabilidad de mantener la ventaja y jugó a que no pasara nada en el 40x20. Mientras, Alzira se fue cargando de faltas y cuando quedaban diez minutos ya estaba en bonus. Motta no desaprovechó la oportunidad y batió al guardameta desde el doble penalti para la tranquilidad de su equipo.

Fue un hecho aislado y los meloneros siguieron controlando un partido en el que no dejaban meterse a Alzira, que no llegó a encontrar la fórmula para derruir el muro ni con el portero-jugador que ya sacaron cuando la remontada era más de fe que de posibilidad. Osamanmusa no faltó a su cita con el gol para poner el 6-3 definitivo a favor del líder de la liga.