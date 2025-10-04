La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Chispi, Mellado, Motta, Darío Gil y Waltinho celebran uno de los goles del partido. J. M. Rodríguez / AGM

La pizarra le muestra el camino del liderato al Jimbee Cartagena

Los meloneros le dieron la vuelta al 0-2 del Alzira a base de balón parado y supieron manejar en la segunda mitad la ventaja conseguida en la primera

Jesús Fernández

Sábado, 4 de octubre 2025, 22:28

Comenta

El Jimbee Cartagena sacó las garras de campeón para quedarse con la victoria en casa ante un colista Alzira que le puso contra las cuerdas, ... pero no supo aguantar los golpes en forma de balón parado y cayó KO muy pronto. El farolillo rojo de la liga quería cambiar la mala dinámica y conseguir sus primeros puntos de este curso a costa del campeón y el inicio fue esperanzador. Lechero clavó a su par en el costado en dos ocasiones nada más empezar. La primera vez se fue hacia dentro y encontró la respuesta de Chispi. Un minuto más tarde decidió irse pegadito a la línea y puso un centro al segundo palo para que Rubi se inventase el golazo de la tarde superando a Chispi con un taconazo.

