Osamanmusa no tiene piedad ante su ex para darle la victoria al Jimbee Cartagena

El Jimbee volvió del parón de selecciones como se fue y arrolló al Córdoba en una segunda parte brutal de los de Duda, encabezados por ... Osamanmusa, que le hizo un triplete a su exequipo.

Los primeros compases del partido estuvieron protagonizados por las intervenciones de Chispi, que esta vez fue el elegido para ponerse bajo los palos, y de Fabio, ex de ElPozo. La más clara la tuvo Waltinho, pero se encontró con una buena respuesta del arquero local. Tanta llegada hizo que Titi se hiciese un autogol al intentar despejar el centro de Gon Castejón, en la que fue su primera intervención del partido.

Córdoba: Fabio, Nacho Gómez, Aranda, Murilo y Zequi (quinteto inicial). También jugaron Titi, Areales, Pescio, Nicolás, Carlos Gómez. 1 - 6 Jimbee: Chispi, Izquierdo, Mellado, Darío y Waltinho (quinteto inicial). También jugaron Juninho, Osamanmusa, Tomaz, Motta, Gon y P.Ramírez. Goles: 0-1, Titi (p.p) (minuto 5). 1-1, Pescio (17). 1-2, Osamanmusa (22). 1-3, Osamanmusa (22). 1-4, Juninho (25). 1-5, Tomaz (32). 1-6, Osamanmusa (34).

Árbitros: Carrión Álvarez y Almeida León. Mostraron amarilla a los locales Murilo y Pescio y a los visitantes Darío, Izquierdo y Motta.

Incidencias: Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre. 2.000 espectadores.

El tanto les sentó bien a los de Duda, que empezaron a sentirse importantes en el encuentro, a dominar el balón y calmar las ofensivas locales. Osamanmusa se topó con el poste en el que podría haber sido el segundo del partido, que siguieron con el control, pero no conseguían intimidar ni a Fabio ni a Areales. Los guardametas del Córdoba se iban turnando sobre la pista dependiendo de si atacaban o defendían.

Cuando la primera parte entraba en el último tercio, Córdoba se animó por medio de los Gómez. Carlos la estampó contra el palo y Nacho hizo esforzarse a Pablo Ramírez para incomodarle en una situación en la que se encontraba a placer para hacer la igualada. Titi quiso redimirse de su gol en propia e hizo volar Chispi, que demostraba sobre la pista que tiene el nivel para ser el portero titular de este equipo.

Minutos después, el Jimbee vio como la picadita de Darío se estrellaba contra la madera. Areales hizo trabajar a su homónimo, que volvió a responder de la mejor manera. Fabio salvó con un pie magistral el segundo a disparo de Castejón, justo antes de que Pescio le ganase la acción dividida al '7' melonero y se la pusiese por encima de la cabeza a Chispi en el mano a mano para hacer el empate. El primer periodo acabó con pocos goles en el marcador gracias a la multitud de disparos que acabaron en la madera.

La segunda mitad empezó de la misma forma que la primera. Los postes siguieron lastrando los intentos meloneros. Pablo Ramírez enganchó con su zurda un balón profundo y se volvió a topar con el travesaño, justo antes de marcharse con molestias tras un golpe en un balón dividido y dejar paso al desatascador del encuentro.

Un tailandés desatado

Osamanmusa metió el puntín para desviar el balón y hacer bueno el disparo de Tomaz. El tailandés no se conformó con 'robar' el chut del '8', sino que a los pocos segundos le volvió a hacer lo mismo a Castejón para hacer el tercero en un primer minuto frenético. El éxtasis absoluto llegó con el golazado de Juninho que le robó la cartera a Zequi y ante la salida de Fabio decidió definir de tacón entre las piernas del portero.

Solo un error en la defensa provocó una doble ocasión del Córdoba, que Chispi desbarató. Fueron los únicos coletazos de un equipo que estaba muy dañado y que no conseguía doblegar a los de Duda, que estaban imperiales, y en otro minuto de locura terminó de matar el partido con Osamanmusa de protagonista de nuevo.

El tailandés le regaló el quinto a Tomaz cuando iban los dos contra el portero. Una acción idéntica a la del sexto tanto. Osamanmusa completó su 'hat-trick' gracias al pase de la muerte de Gon Castejón. Ni con el 1-6 en el marcador a falta de seis minutos se le ocurrió a Ema Santoro sacar el portero-jugador, que ya daba el partido por perdido y en el que no pasó nada más. El Jimbee se vuelve de Córdoba con los tres puntos y sigue líder, empatado a puntos con el Barça.