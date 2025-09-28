La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Osamanmusa, en el partido contra el Córdoba. Jimbee Cartagena

Osamanmusa no tiene piedad ante su ex para darle la victoria al Jimbee Cartagena

El pívot hace un 'hat trick' para desatascar el partido en Córdoba y mantenerle el pulso al Barça por el liderato

Jesús Fernández

Domingo, 28 de septiembre 2025, 19:53

El Jimbee volvió del parón de selecciones como se fue y arrolló al Córdoba en una segunda parte brutal de los de Duda, encabezados por ... Osamanmusa, que le hizo un triplete a su exequipo.

