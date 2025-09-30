Osamanmusa, el gurú tailandés del Jimbee

Tailandia es un lugar exótico. Y como exótico que es, los tailandeses tienden a vivir entre costumbres y tradiciones que llaman mucho la atención ... en occidente. Pero también tenemos algo en común, sobre todo entre Bangkok y Cartagena, como es el fútbol sala. En Tailandia, el fútbol sala tiene un tirón tremendo y es muy seguido. Incluso de la misma manera que el fútbol. Por ello, el ídolo de masas en el país asiático es Muhammad Osamanmusa, de 27 años, quien juega en el Jimbee Cartagena. El pívot tailandés cumple su segunda temporada en la ciudad portuaria y su fichaje ya repercutió en el 'engagement' de las redes sociales del club melonero, sobre todo en Instagram.

Esto es consecuencia de firmar a un tipo con la misma trascendencia en su país como la que pueden tener Messi o Cristiano Ronaldo en España. Todo ello se debe a que es el jugador referente de su selección nacional de fútbol sala, con la que debutó con apenas 18 años.

Como guinda al escenario mediático que protagoniza Osamanmusa, el pasado verano, con el título de liga bajo el brazo, fue recibido en su país, durante su periodo vacacional con la familia, con un éxtasis fuera de lo común dentro del mundo del fútbol sala. Prensa, fans y familia se conglomeraron para rendirle tributo por proclamarse campeón de liga con el Jimbee.

Esta temporada encabeza la tabla de goleadores del equipo melonero tras el 'hat-trick' conseguido en la pasada jornada

Todo esto choca en España, donde el fútbol sala vive a la sombra del fútbol, al contrario que en su país. Además, el nuevo espónsor del Jimbee, Imane, es la marca que le viste y él ayudó a que apostasen por el equipo melonero. Su laureada carrera profesional comenzó a los 18 años, la misma edad con la que debutó con la selección absoluta de Tailandia. Tras formarse en las escuelas de Wat Benchamabophit y de Rajavinit Bangkhen, en 2016 llegó al Bangkok BTS de la máxima categoría tailandesa.

Cesión fallida

Con este club levantó sus primeros títulos. En la temporada 2017/2018, logró la Thai Futsal FA Cup y en 2018 la AFF Futsal Club Championship, trofeo donde compiten clubes que representan a los países del sureste asiático. Antes de eso, tuvo su primera etapa en España, en el Santiago Futsal, en calidad de cedido en 2017, donde solo pudo jugar un partido, con gol incluido, por temas burocráticos.

Algo mejor le fue en 2019, en otra cesión al Port Futsal de la Primera tailandesa, donde en tres partidos pudo marcar seis goles. En el 2020 cerró su etapa en el Bangkok BTS y se fue a triunfar al Chonburi Bluewave, donde jugó 24 partidos y metió 30 tantos para lograr dos títulos de liga. Dos años después, se marchó al Black Pearl United. Su etapa aquí fue corta y le sirvió de trampolín para marcharse al Córdoba, equipo que acabó firmándolo y donde completó 33 partidos anotando 14 goles. Tras esos números en su primer año en España, muchos clubes llamaron a su puerta. Uno de ellos fue el Jimbee Cartagena.

El Jimbee se adelanta

El nivel demostrado tanto en el club andaluz como en su selección, donde ha ganado cinco títulos del sureste asiático, hizo que Duda se empeñase en traer al ídolo tailandés a la ciudad trimilenaria. El fichaje no fue sencillo porque Osamanmusa tenía una oferta muy potente sobre la mesa del Shenzen Nanling Tielang chino, así como del Viña Albali Valdepeñas y el Jaén Paraíso Interior.

La firma corría prisa para el Jimbee porque ese verano se disputaba el Mundial en Uzbekistán con la participación de la selección de Tailandia. Ese escaparate pudo ser un hándicap para el Jimbee porque iban a haber bastantes focos puestos en el crack tailandés. Sin embargo, el cuadro cartagenero se andó con picardía y cerró su fichaje a tiempo, para disfrutar de la cita mundialista de Osamanmusa con cierta tranquilidad. Su adaptación a Cartagena ha sido difícil. La pasada campaña marcó 6 goles en 34 partidos, ya que la competencia con Pablo Ramírez le hizo tener poco protagonismo.

Sin embargo, Osamanmusa ha comenzado la temporada como un tiro. El domingo logró marcar un 'hat-trick' ante su exequipo y ya suma cuatro goles en cuatro jornadas. Números que hacen creer que este curso va camino de ser el de su explosión definitiva en España, vistiendo la camiseta melonera, con la que ha conseguido levantar sus primeros títulos lejos de su país. Él también quiere ser un ídolo aquí.