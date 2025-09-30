La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Muhammad Osamanmusa luchando un balón ante el Peñíscola esta temporada. Antonio Gil / AGM
Fútbol sala

Osamanmusa, el gurú tailandés del Jimbee

El pívot es el referente deportivo en su país, líder de su selección nacional y busca asentarse en el equipo de Duda esta temporada

Pruden López

Cartagena

Martes, 30 de septiembre 2025, 00:19

Tailandia es un lugar exótico. Y como exótico que es, los tailandeses tienden a vivir entre costumbres y tradiciones que llaman mucho la atención ... en occidente. Pero también tenemos algo en común, sobre todo entre Bangkok y Cartagena, como es el fútbol sala. En Tailandia, el fútbol sala tiene un tirón tremendo y es muy seguido. Incluso de la misma manera que el fútbol. Por ello, el ídolo de masas en el país asiático es Muhammad Osamanmusa, de 27 años, quien juega en el Jimbee Cartagena. El pívot tailandés cumple su segunda temporada en la ciudad portuaria y su fichaje ya repercutió en el 'engagement' de las redes sociales del club melonero, sobre todo en Instagram.

