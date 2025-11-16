El Olivo Arena mide el momento del Jimbee

Jesús Fernández Domingo, 16 de noviembre 2025, 07:34 Comenta Compartir

El Jimbee Cartagena cerrará hoy la jornada 10 de la liga ante el Jaén Paraíso Interior. Un duelo que se disputará 24 horas más tarde de lo planeado porque en un principio el partido estaba agendado para el sábado. La RFEF no contó con que el Olivo Arena tenía que albergar el Campeonato de España de Kárate Cadete, Junior y Sub-21 este fin de semana y, a falta de tres días, saltaba la noticia del cambio de fecha. Una falta de previsión que después de muchas vueltas por encontrar la solución más óptima al problema fue subsanada por un acuerdo entre los equipos. El Jimbee quiso que se jugara en el Olivo Arena, con 5.000 espectadores animando a su rival.

Los meloneros buscan su segunda victoria a domicilio. Solo han conseguido tres puntos en Córdoba con aquella exhibición individual del tailandés Osamanmusa. El Palacio de los Deportes de Cartagena está compensando la poca contundencia que está teniendo el Jimbee lejos de su casa.

Por suerte, las últimas visitas al Olivo Arena se les han dado bien a los cartageneros, donde se han rascado los tres puntos en las últimas cuatro. La más clara, la de la temporada pasada cuando le endosaron un doloroso 2-6 con un 'hat-trick' de Waltinho. Las sensaciones en el cuadro melonero son buenas y encadenan cinco victorias consecutivas.

Llegan a una cancha vibrante, en la que las gradas estarán repletas de una ferviente afición, preparada para ayudar a los suyos a seguir con el cambio de dinámica después de un arranque nefasto del conjunto amarillo.

