La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tomaz dribla a Mati, en el duelo del pasado enero. J. M. RODRÍGUEZ / AGM
Fútbol sala

El Olivo Arena mide el momento del Jimbee

El Jaén está recuperando sus mejores sensaciones y pone a prueba al campeón de liga, que quiere sumar su segundo triunfo liguero a domicilio

Jesús Fernández

Jesús Fernández

Domingo, 16 de noviembre 2025, 07:34

Comenta

El Jimbee Cartagena cerrará hoy la jornada 10 de la liga ante el Jaén Paraíso Interior. Un duelo que se disputará 24 horas más tarde de lo planeado porque en un principio el partido estaba agendado para el sábado. La RFEF no contó con que el Olivo Arena tenía que albergar el Campeonato de España de Kárate Cadete, Junior y Sub-21 este fin de semana y, a falta de tres días, saltaba la noticia del cambio de fecha. Una falta de previsión que después de muchas vueltas por encontrar la solución más óptima al problema fue subsanada por un acuerdo entre los equipos. El Jimbee quiso que se jugara en el Olivo Arena, con 5.000 espectadores animando a su rival.

Los meloneros buscan su segunda victoria a domicilio. Solo han conseguido tres puntos en Córdoba con aquella exhibición individual del tailandés Osamanmusa. El Palacio de los Deportes de Cartagena está compensando la poca contundencia que está teniendo el Jimbee lejos de su casa.

Por suerte, las últimas visitas al Olivo Arena se les han dado bien a los cartageneros, donde se han rascado los tres puntos en las últimas cuatro. La más clara, la de la temporada pasada cuando le endosaron un doloroso 2-6 con un 'hat-trick' de Waltinho. Las sensaciones en el cuadro melonero son buenas y encadenan cinco victorias consecutivas.

Llegan a una cancha vibrante, en la que las gradas estarán repletas de una ferviente afición, preparada para ayudar a los suyos a seguir con el cambio de dinámica después de un arranque nefasto del conjunto amarillo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 79 años la artista cartagenera Dora Catarineu, tan querida como admirada por su obra apasionada e impulsiva
  2. 2 Los conductores murcianos retrasan la compra de la luz de señalización V16, que será obligatoria en enero
  3. 3 Elegir ducharse por la mañana o por la noche influye en tu salud: un médico revela la mejor opción
  4. 4 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  5. 5 Fallece a los 79 años la artista cartagenera Dora Catarineu, tan querida como admirada por su obra apasionada e impulsiva
  6. 6

    Los médicos del SMS ignoran la oferta para trabajar por las tardes en residencias del IMAS o la valoración de la Dependencia
  7. 7 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Gijón en presencia de su familia
  8. 8

    Educación pagará parte de la beca aunque el universitario no se matricule todo el curso
  9. 9

    El Real Murcia Club de Tenis busca presidente: los dos candidatos responden a LA VERDAD
  10. 10 Nuevo residencial en la zona norte de Murcia: estas son las características del proyecto

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Olivo Arena mide el momento del Jimbee

El Olivo Arena mide el momento del Jimbee