Miguel Ángel Mellado: «El vestuario y el trabajo que se hace en el club son las claves del éxito del equipo»

Es el motor y la ilusión del equipo campeón, un jugador único, que conoce al Jimbee Cartagena como pocos y adora a todos y cada ... uno de los trabajadores del club, los responsables de que la entidad crezca como la espuma. Miguel Ángel Cano Mellado (Blanca, 26 años) hace una pausa en la pretemporada con el cuadro melonero y en las fiestas de su pueblo para confesar que está en el mejor momento de su carrera y que las dos primeras Ligas del equipo cartagenero son solo el principio del camino triunfal de un club que se ha convertido en su hogar. Una casa de la que no tiene pensado mudarse nunca.

–¿Le ha dado tiempo a celebrar lo suficiente su segunda Liga con el Jimbee? No fue un logro cualquiera conseguirlo dos años seguidos.

–Lo que hemos conseguido se va a quedar grabado en la historia porque si la primera fue algo impresionante, lo vivido hace apenas unos meses no te lo puedo describir con palabras. Pero la felicidad ya se ha pasado. Con Duda no te da tiempo a muchas celebraciones. Disfrutas dos días y al tercero ya está pensando en la siguiente temporada y te dice lo que debes mejorar. Hemos puesto el listón muy alto y esta nueva campaña tenemos que dar el nivel. Queremos igualar o mejorar lo hecho hasta ahora.

–¿Cuál es la clave del éxito del vestuario del Jimbee?

–Con el equipo de trabajo que hay, con gente como Duda y Rafa, lo normal es que el éxito se produzca. Cuidan los detalles al máximo, tanto en la pista como fuera de ella. Buscan cada día mejorar, no aceptan conformismos y transmiten su pasión a todos los jugadores. Esa es la verdadera clave. Y, evidentemente, los jugadores de calidad por los que ha apostado el club.

–Dicen que no hay dos sin tres pero para eso se antoja imprescindible mantener el hambre de títulos. ¿Cómo se hace?

–Eso va dentro de cada uno. Cualquier futbolista que lleva trabajando seis días para competir 20 minutos del domingo intenta dejarse todo por volver a ganar. La gestión desde el banquillo y el trabajo que hacen con nosotros a nivel mental también es muy importante. Llevamos dos Ligas, ¿por qué no vamos a tener tres?

–Duda debe ser el líder que necesita un deportista para reciclarse entre año y año. ¿Cómo es su labor para motivarles?

–No sé cómo lo hace, qué tecla pulsa, pero lo consigue. Siempre tiene una salida. Es de los mejores entrenadores del mundo, si no el mejor, y así lo demuestra su carrera. Encuentra cada día la forma de que el deportista esté al mejor nivel, que no se relaje. No se le escapa un detalle, lo analiza todo, y te pide el máximo aunque sea un amistoso y vengas de ser campeón. Todo ese esfuerzo tiene su recompensa.

–Solo dos fichajes, más uno que llega en enero. Siguen casi todos. El grupo, por encima de las individualidades.

–Mantener el 95% de la plantilla es clave porque ya cuentas con el trabajo de base del año anterior, todas las piezas se conocen. El vestuario es una familia y no quiero que suene a tópico. Cada jugador mira por el compañero y arropa al que no está en su mejor momento. Con Renato ganamos mucha pegada, tiene una calidad enorme que ha demorstrado con la selección. Y Cristian Povea cuenta con un regate y un uno contra uno que nos va a permitir ser diferenciales en los partidos.

–Le da mucha importancia a cada trabajador del club. Se deshace en elogios con ellos. ¿Son el verdadero motor de la entidad y los culpables silenciosos de todos estos éxitos?

–Es una mezcla de todo: lo que se trabaja en la pista y fuera de ella. Desde la familia Jiménez Bosque, la estructura del club, que cada vez crece más y hacen las cosas mejor y el cuerpo técnico. Hace seis años que llegaron diciendo que querían ganar la primera Liga del fútbol sala cartagenero. Y ya llevan dos. Sabemos lo que queremos, tenemos un plan y lo estamos llevando a cabo. Esperemos que se mantenga todo lo posible en el tiempo.

–La Champions vuelve a ser el plato fuerte esta temporada. ¿Es el principal objetivo?

–Si te digo que no, te miento. Solo jugar una Champions a nivel de club ya es un privilegio. La pasada temporada se nos escapó por poco y este año tenemos la espina clavada. Queremos la revancha. Vamos a luchar con todas nuestras fuerzas por ganarla. Cartagena se merece ser referente a nivel europeo. No es el único objetivo, pero sí el que más ilusiona.

–¿Qué ha aprendido el equipo tras su primera participación europea que le pueda acercar a levantar el trofeo?

–Nos tiene que ayudar a nivel arbitral. No se pita de la misma forma en España que a nivel europeo. En la Champions se permiten mucho más los brazos, los contactos. Es un juego más agresivo y más directo que el de la Liga, necesitas ser mejor defensivamente y más certero en ataque.

–¿Está Mellado en el mejor momento de su carrera?

–Puede ser. Siento que estoy en casa. Me tratan de forma inmejorable y me dan todo lo que necesito, jamás me ha faltado algo. Ojalá me quede aquí toda la vida, pero prefiero vivir el presente. Antes la gente me decía que buscara otro sitio para ganar títulos y les he callado la boca lográndolos aquí.