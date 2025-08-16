La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El blanqueño Mellado, a punto de disparar en un calentamiento con el Jimbee Cartagena. J. C.
Jugador del Jimbee Cartagena

Miguel Ángel Mellado: «El vestuario y el trabajo que se hace en el club son las claves del éxito del equipo»

«Directiva, cuerpo técnico y jugadores sabemos lo que queremos, tenemos un plan y lo estamos llevando a cabo; queremos mantener el listón»

Fernando Perals

Fernando Perals

Cartagena

Sábado, 16 de agosto 2025, 07:30

Es el motor y la ilusión del equipo campeón, un jugador único, que conoce al Jimbee Cartagena como pocos y adora a todos y cada ... uno de los trabajadores del club, los responsables de que la entidad crezca como la espuma. Miguel Ángel Cano Mellado (Blanca, 26 años) hace una pausa en la pretemporada con el cuadro melonero y en las fiestas de su pueblo para confesar que está en el mejor momento de su carrera y que las dos primeras Ligas del equipo cartagenero son solo el principio del camino triunfal de un club que se ha convertido en su hogar. Una casa de la que no tiene pensado mudarse nunca.

