La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dani Ruano, en un partido con la selección española sub-19. JIMBEE
Fútbol sala

El mazarronero Dani Ruano, del Jimbee, al Europeo sub-19

El pívot del filial, una de las perlas de la cantera del club cartagenero, competirá en Moldavia desde el 28 de septiembre

Pruden López

Cartagena

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:33

El Jimbee Cartagena ha vuelto a los entrenamientos después del parón de selecciones que frenó la Liga el pasado fin de semana. Una fecha FIFA ... donde el equipo melonero tuvo representación tanto en Europa como en Asia con los internacionales Pablo Ramírez, Chemi, Motta y Ossamanmusa. Los encuentros que disputaron fueron amistosos y clasificatorios para los campeonatos continentales de Europa y de Asia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iron Maiden liderará el Rock Imperium de Cartagena con su gira de 50 aniversario
  2. 2 A prisión por tratar de matar a dos mujeres de una familia rival en Cartagena
  3. 3 La Fiscalía reabre la causa contra el exjefe de Urgencias del Reina Sofía y se querella por presunta agresión sexual a nueve sanitarias
  4. 4

    Retoman la construcción de 135 viviendas que López Rejas dejó sin acabar en la pedanía murciana de La Ñora
  5. 5 Un incendio en una planta de reciclaje de Fortuna genera una nube de humo visible a kilómetros
  6. 6 Concierto gratuito de la Orquesta Panorama en la Región de Murcia: dónde y cuándo actúan
  7. 7

    El Cartagonova: un estadio del tercer mundo
  8. 8 Disneyland París está buscando trabajadores en España: ciudades y fechas en las que se realizarán las entrevistas
  9. 9 El hermano de Sánchez se sentará en el banquillo por presunto enchufe
  10. 10

    Un enfermero murciano en Gaza: «Nos llegaban niños con disparos. Nunca estás preparado para eso»

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El mazarronero Dani Ruano, del Jimbee, al Europeo sub-19

El mazarronero Dani Ruano, del Jimbee, al Europeo sub-19