El mazarronero Dani Ruano, del Jimbee, al Europeo sub-19

El Jimbee Cartagena ha vuelto a los entrenamientos después del parón de selecciones que frenó la Liga el pasado fin de semana. Una fecha FIFA ... donde el equipo melonero tuvo representación tanto en Europa como en Asia con los internacionales Pablo Ramírez, Chemi, Motta y Ossamanmusa. Los encuentros que disputaron fueron amistosos y clasificatorios para los campeonatos continentales de Europa y de Asia.

Pablo Ramírez y Chemi representaron a España en un doble amistoso ante Armenia donde los de Jesús Velasco golearon en dos encuentros disputados en Navarra y en Tudela. Chemi y Pablo Ramírez tuvieron mucho protagonismo en los dos amistosos siendo titulares en el primero. El pívot malagueño marcó dos goles, uno por partido, haciendo una gran actuación. Por su parte, Motta clasificó a la selección italiana para el Europeo de 2026 tras vencer a Kazajistán en la tanda de penaltis en una eliminatoria a ida y vuelta. Mismo reto, pero en el continente asiático, lo tuvo Ossamanmusa con la selección de Tailandia goleando a Brunei y Baréin, siendo líder de su combinado nacional con cuatro goles ante Brunei y uno ante Baréin. Esta tarde, a las 14.30 horas, se enfrentará a Corea del Sur.

Las noticias internacionales también llegan al filial melonero. Y es que el pívot Dani Ruano fue convocado ayer con la selección sspañola sub-19 para competir en el Europeo que se disputará en Moldavia del 28 de septiembre al 5 de octubre. España compartirá grupo en este campeonato con las selecciones de la República Checa, Eslovenia y Turquía encuadradas en el grupo B.

Natural de Mazarrón, Dani Ruano es, sin duda, uno de los nombres propios de la cantera del Jimbee Cartagena. En etapa cadete ya era un fijo en las convocatorias del Juvenil División de Honor cartagenero y ahora va a estar con España en el Europeo. Ya tiene experiencia con la sub-19.