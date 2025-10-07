El Jimbee quiere seguir hurgando en la herida de un lastimado Inter

Llega uno de los partidos marcados en rojo en el calendario para los amantes del fútbol sala. La Champions League ha querido que el Inter ... Movistar - Jimbee Cartagena de la jornada 8, que se debería jugar a principios de noviembre, se dispute hoy a las 20.30 horas para liberar al club cartagenero ese fin de semana para que vuele a Polonia para disputar la primera fase de la competición europea.

El inicio de campaña de los de Duda está siendo sublime y solo un gol de Fabinho en el último suspiro de la primera jornada le ha quitado dos puntos a los meloneros, que todos los demás envites los cuentan por victorias. Con lo único que no puede estar contento Duda es con la cantidad de lesiones con las que está teniendo que lidiar en este inicio de campaña. Contra el Alzira, además de la de Renato, no estuvieron disponibles Chemi, Pablo Ramírez, Cortés y el capitán Jesús Izquierdo, obligando al técnico a usar una rotación corta de solo ocho jugadores durante la mayoría del partido. Solo cambió esta dinámica en el último minuto cuando dio entrada a los canteranos Carlos Alonso, Adrián Rubio y al portero Ginés.

Un Inter dormido

El inicio de temporada de los de Alberto Riquer está siendo malo. Tres empates y dos derrotas lleva a su espalda para ocupar el 13.º puesto de la tabla y, junto al Alzira, no sabe lo que es ganar todavía. «Sabemos que en algún momento saldrán de ahí, y lucharán por arriba. Intentaremos, con nuestras armas, evitar que Inter salga de ese bache», confesó Duda en la previa del duelo ante los madrileños.

El preparador del Jimbee se lamenta de las muchas lesiones que están teniendo, pero «es lo que hay y vamos a luchar. Tenemos gente suficiente para hacer frente al Inter y jugar con garantías». Torrejón es la primera parada de un viaje que continuará hasta Noia.