El Jimbee persigue en Córdoba volver a lo alto de la clasificación

El campeón quiere seguir invicto y todo pasa por hacerse con el botín en Córdoba. El Jimbee Cartagena regresa esta tarde (Palacio de Deportes Vista ... Alegre, 17.00 horas) a la competición y lo hace en tierras andaluzas. Lo de Duda buscan este domingo su primera victoria a domicilio, algo que sí han conseguido en sus dos únicos partidos en casa ante Ribera Navarra y Peñíscola, pero que no lograron en el estreno en la pista del Palma Futsal, donde empataron.

El cuadro melonero persigue alargar el gran estado de forma que cogió antes del parón por los compromisos internacionales, descanso al que se fue como líder de la máxima categoría. «Queremos mantener o mejorar el acierto y para eso trabajamos, aunque esta semana solo hemos podido entrenar juntos un solo día», dijo Duda en la previa del encuentro.

Al Jimbee le espera un Córdoba que tuvo un inicio de liga brillante con una imponente victoria en casa de ElPozo por 2-4. Es un rival duro, que le ha tomado la medida a la competición y del que el técnico brasileño no se fía: «Es un equipo parecido a nosotros. Sus pívots tienen un gran protagonismo y su portero Víctor tiene una gran influencia en el juego. Tienen las ideas muy claras y eso siempre es peligroso», apuntó. El líder del banquillo melonero confiesa estar «muy satisfecho con la plantilla y el grupo humano que tiene, que ya ha reciclado la mente y está preparado para volver a luchar por ganar».