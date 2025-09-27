La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tomaz, Mellado y Juninho, en el último entrenamiento del Jimbee. J. C.
Fútbol sala

El Jimbee persigue en Córdoba volver a lo alto de la clasificación

Los de Duda buscan ganar por primera vez fuera de casa en una campaña en la que de momento siguen invictos

Fernando Perals

Fernando Perals

Sábado, 27 de septiembre 2025, 22:54

El campeón quiere seguir invicto y todo pasa por hacerse con el botín en Córdoba. El Jimbee Cartagena regresa esta tarde (Palacio de Deportes Vista ... Alegre, 17.00 horas) a la competición y lo hace en tierras andaluzas. Lo de Duda buscan este domingo su primera victoria a domicilio, algo que sí han conseguido en sus dos únicos partidos en casa ante Ribera Navarra y Peñíscola, pero que no lograron en el estreno en la pista del Palma Futsal, donde empataron.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El método definitivo de un ingeniero químico para eliminar las manchas de la mampara de la ducha: «Es la forma correcta»
  2. 2 Vuelven las tormentas a la Región de Murcia: Aemet activa el aviso amarillo
  3. 3 Desmantelado un grupo que introducía carburante adulterado en gasolineras de bajo coste de la Región de Murcia
  4. 4 La Lotería Nacional deja 72.000 euros en la Región de Murcia
  5. 5 Euromillones: Comprobar resultados de hoy viernes 26 de septiembre de 2025
  6. 6

    El PP apuesta por limitar el acceso a los migrantes al Ingreso Mínimo Vital por el «efecto llamada»
  7. 7

    El PP diseña a puerta cerrada en Murcia su política migratoria
  8. 8

    Licencia en las Dunas de Cabo de Palos para construir una gasolinera y un Burger King
  9. 9 Este es el suplemento que recomienda el médico de Carlos Alcaraz
  10. 10

    Casi la mitad de los pluses a la pensión por hijo van ahora a manos de hombres en vez de a las mujeres

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Jimbee persigue en Córdoba volver a lo alto de la clasificación

El Jimbee persigue en Córdoba volver a lo alto de la clasificación