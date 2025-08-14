La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Varios jugadores del Jimbee durante un partido. J. M. Rodríguez / AGM
Fútbol sala

El Jimbee jugará el sábado su primer amistoso en Alzira, duelo que tendrá entrada gratuita

Pruden López

Jueves, 14 de agosto 2025, 22:19

El Jimbee Cartagena afrontará este sábado el primer test de pretemporada en Alzira. El desplazamiento será la primera prueba para Duda en la preparación para una temporada que vuelve a ser ilusionante con un equipo cartagenero aspirante a todo y que mantiene el bloque de la campaña pasada. Los meloneros llevan entrenando desde el pasado día 4 de agosto.

En esta pretemporada el Jimbee jugará cinco amistosos contra rivales de la misma categoría, como es el propio Alzira, exequipo de Gon Castejón, o como el Jaén, penúltimo partido y la última salida. También habrá un rival de Segunda B como es el Blanca, un choque que será especial para Mellado, presidente del mencionado conjunto. Y, por último, se medirá a un Segunda como el Zambú en el que juegan ex del equipo cartagenero como Juanpi, Josema o Saura.

Para el partido de este sábado la afición podría desplazarse para ver la primera prueba de pretemporada del Jimbee. La entrada al partido es gratuita. El encuentro se jugará a las 11.30 horas en el Palau D'Esports D'Alzira. Por lo tanto, los pupilos de Duda ya empiezan a rodar de cara al inicio de liga en menos de un mes.

