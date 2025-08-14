El Jimbee jugará el sábado su primer amistoso en Alzira, duelo que tendrá entrada gratuita

Pruden López Jueves, 14 de agosto 2025, 22:19 Comenta Compartir

El Jimbee Cartagena afrontará este sábado el primer test de pretemporada en Alzira. El desplazamiento será la primera prueba para Duda en la preparación para una temporada que vuelve a ser ilusionante con un equipo cartagenero aspirante a todo y que mantiene el bloque de la campaña pasada. Los meloneros llevan entrenando desde el pasado día 4 de agosto.

En esta pretemporada el Jimbee jugará cinco amistosos contra rivales de la misma categoría, como es el propio Alzira, exequipo de Gon Castejón, o como el Jaén, penúltimo partido y la última salida. También habrá un rival de Segunda B como es el Blanca, un choque que será especial para Mellado, presidente del mencionado conjunto. Y, por último, se medirá a un Segunda como el Zambú en el que juegan ex del equipo cartagenero como Juanpi, Josema o Saura.

Para el partido de este sábado la afición podría desplazarse para ver la primera prueba de pretemporada del Jimbee. La entrada al partido es gratuita. El encuentro se jugará a las 11.30 horas en el Palau D'Esports D'Alzira. Por lo tanto, los pupilos de Duda ya empiezan a rodar de cara al inicio de liga en menos de un mes.

