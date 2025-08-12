El Jimbee B estrena técnico para iniciar la pretemporada

Jesús Fernández Cartagena Martes, 12 de agosto 2025, 00:13 Comenta Compartir

El Jimbee Cartagena B 2025/26 ya ha echado a rodar. Estos jóvenes competirán en Tercera División con el objetivo de alcanzar un soñado ascenso. Para ello, estará al mando de la nave melonera Rodrigo López la próxima temporada. Con él llegan al filial cartagenero Guillermo Nieto, segundo entrenador, y Juan Mayorga, fisioterapeuta.

Rodri López es un hombre de la casa. Llegó el pasado enero para ser el director técnico de las bases del club, incorporándose así al staff del primer equipo. Antes, ya había sido jugador del Plásticos Romero Cartagena en la campaña 2016/17. Su experiencia en los banquillos se reduce a dirigir a la selección de Castilla La Mancha sub-19 y a dirigir al Moral Fútbol Sala en la categoría de bronce. El juvenil de División de Honor Ismael, que asciende, e Ignacio López, procedente del Blanca, son los refuerzos.

