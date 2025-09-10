La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juninho en el entrenamiento de ayer en el Palacio. Jimbee Cartagena
Fútbol sala

El Jimbee se estrena en casa con Juninho listo para debutar

El cuadro melonero se mide hoy al Ribera Navarra en el primer partido como local de la semana, antes de recibir al Peñíscola el sábado

Pruden López

Cartagena

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:34

El Palacio de los Deportes de Cartagena abre sus puertas una temporada más en Liga con el primer partido como local del Jimbee Cartagena. Esta ... noche (21.00 horas), el equipo melonero tendrá que hacer frente a un Ribera Navarra que arrancó la competición con un empate a dos ante el Industrias Santa Coloma. El cuadro navarro ha hecho un mercado de fichajes intenso renovando a la inmensa mayoría de la plantilla. Lo cual, para Duda, es un hándicap: «Es un equipo con mucha experiencia, con muchos jugadores experimentados, contrastados. Tiene el handicap en relación a nosotros de tener muchos jugadores nuevos, con un entrenador nuevo con nuevos sistemas, con nuevas ideas. Nosotros tenemos más asentado todo de la temporada pasada».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una conductora y su acompañante queda gravemente herida al chocar contra un árbol en Mula
  2. 2 Un hombre muere al caer en un pozo en Cartagena
  3. 3

    El malestar de los voluntarios deja sin Protección Civil a la feria de La Fica hasta el viernes
  4. 4 Francisco Lucas ordena a la Guardia Civil impedir la concentración de Vox frente al centro de menores de Santa Cruz este miércoles
  5. 5

    El Supremo sienta en el banquillo al fiscal general y le impone 150.000 euros de fianza
  6. 6 Dos conductores resultan heridos al chocar en San Pedro
  7. 7

    Ciencia a pedales: de Cambridge al Centro Regional de Hemodonación en bicicleta para investigar sobre plaquetas
  8. 8 Seis alimentos que nunca deberías recalentar en el microondas: así puedes evitar las intoxicaciones alimentarias
  9. 9

    Un dron ataca el barco de la flotilla de ayuda a Gaza en el que viaja Greta Thunberg
  10. 10 Identifican a varias personas cuando hacían una barbacoa junto al río Chícamo

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Jimbee se estrena en casa con Juninho listo para debutar

El Jimbee se estrena en casa con Juninho listo para debutar