El Jimbee se estrena en casa con Juninho listo para debutar

Pruden López Cartagena Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:34

El Palacio de los Deportes de Cartagena abre sus puertas una temporada más en Liga con el primer partido como local del Jimbee Cartagena. Esta ... noche (21.00 horas), el equipo melonero tendrá que hacer frente a un Ribera Navarra que arrancó la competición con un empate a dos ante el Industrias Santa Coloma. El cuadro navarro ha hecho un mercado de fichajes intenso renovando a la inmensa mayoría de la plantilla. Lo cual, para Duda, es un hándicap: «Es un equipo con mucha experiencia, con muchos jugadores experimentados, contrastados. Tiene el handicap en relación a nosotros de tener muchos jugadores nuevos, con un entrenador nuevo con nuevos sistemas, con nuevas ideas. Nosotros tenemos más asentado todo de la temporada pasada».

Para este encuentro, Duda no podrá contar ni con Tomaz, cuya vuelta se espera tras el parón de selecciones, ni con Cortés, ni con un Renato recién operado de su lesión. Duda lo espera con optimismo: «El chico está operado, ha salido todo bien y hay posibilidades de contar con él antes de que termine la temporada», dijo. Las bajas no son una excusa para un Duda que ve a la plantilla con suficientes activos para competir: «Tenemos 10 jugadores de pista con Carlos Alonso y con Juninho. Son suficientes jugadores para dividir la carga. Otra cosa es que el entrenador quiera dar muchos minutos a uno y menos a otro», afirmó. Quien sí estará de vuelta es Pablo Ramírez. También está listo para debutar Juninho, recién llegado del Xota.

