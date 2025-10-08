El Jimbee empata sobre la bocina

El Jimbee Cartagena rescata un punto en el último aliento ante Inter cuando la derrota parecía inevitable. Los de Duda mantienen el invicto y se ... marchan a Noia como líderes en solitario.

Nada más arrancar el partido, el Jimbee se llevó el primer susto. Pirata se encontró con el poste, tras recoger su propio rechace. Un aviso a los pocos segundos que auguraba que la visita a Torrejón no iba a ser agradable. La presión de los chicos de Riquer impedía salir con comodidad a los cartageneros, provocándoles mucha imprecisión en las entregas. Corría el minuto cinco, y ya había cambiado a todo el equipo, cuando Darío, desde lejos, probó las manos de Jesús Herrero. Osamanmusa avisó de jugada de balón parado, pero Raúl Gómez fue muy rápido al suelo para tapar el peligroso disparo. Fueron dos avisos en pocos segundos, pero que no cambiaron las tornas. Inter Movistar estaba disfrutando. Tanto que Raúl Gómez volvió a sacudir la portería de Chemi con un latigazo al travesaño y Raya no aprovechaba el regalo en forma de cesión del Jimbee.

Inter Movistar Herrero, Cecilio, Chaguinha, Harrison, Raya y Pirata. Raúl Gómez, Mínguez, Pani, Rubio y Bartolomé. 2 - 2 Jimbee Chemi, Juninho, Gon Castejón, Tomaz y Osamanmusa (quinteto). Motta, Mellado, Darío Gil, Waltinho y Alonso. Goles 1-0, Cecilio (min. 7). 2-0, Javi Mínguez (11). 2-1, Motta (37). 2-2, Waltinho (40).

Árbitro José Javier Cidoncha y Juan José Cordero Gallardo. Mostraron amarillas a Raúl Gómez, Pirata, Chemi, Gon, Waltinho, Mellado y Tomaz. Expulsaron por doble amarilla a Cecilio.

Incidencias Pabellón Jorge Garbajosa

No le gustaba lo que veía a Duda y paró el partido para ordenar a los suyos. De poco sirvió porque en la reanudación Cecilio la iba a poner en la escuadra a Chemi tras sortear a Motta. Por segundo partido consecutivo le tocaba remar a los cartageneros.

Osamanmusa hizo trabajar duramente a Herrero para culminar un saque de banda y Waltinho, con la típica jugada de pívot, se giró ante Pani y la mandó fuera. Fueron dos acciones aisladas, mientras el dominio del juego seguía siendo local, que amplió su ventaja por medio del ex del Jimbee, Javi Mínguez. El madrileño culminó un golazo. Pani se la robó a Mellado cuando intentaba lanzar el contragolpe, se la cedió con un taconazo a Javivi, que abrió hacia Raúl Gómez. El 6 se la picó por encima a Chemi para completar la pared con Mínguez y este definió con la cabeza.

Con el 2-0 llegaron los mejores minutos de Jimbee, fruto del paso para atrás que dieron los de Riquer. Ahora ya podían jugar y salir de la cueva sin amenaza. Pero cuando llegaban a campo rival, no conseguían hacer sufrir al Inter. La más clara la tuvo Mellado que, incomprensiblemente, la mandó al larguero y no aprovechó el pase de la muerte de Motta.

La segunda parte empezó menos animada que la primera. Jimbee entró ligeramente mejor que su rival, fruto de la necesidad de remontada. Pero el primer portero en aparecer fue el mazarronero Chemi, que mantuvo vivo a su equipo siendo valiente ante el fusil de Harrison dentro del área.

Ni con 5 para 3

Los árbitros, muy tarjeteros este miércoles, decidieron expulsar a Cecilio por doble amarilla. Se les abría una vía de escape a los de Duda, pero que ni con 5 para 3 consiguieron reducir la ventaja. El pie de Herrero desvió el chut de Mellado, Motta la mandó fuera y Darío, ya en igualdad de efectivos, se volvió a encontrar con el portero local con un punterazo.

Se les agotaba el tiempo a los meloneros para salir con algo positivo de Torrejón y Gon se puso la camiseta de portero-jugador. El recién llamado por Velasco para la selección hizo mucho daño desde el fondo de la pista, pero fue Motta con un latigazo el que le metió tensión a los últimos tres minutos. Riquer y sus hombres siguieron sin proteger la posición de Gon Castejón en el ataque de cinco y ahora sí, a falta de 50 segundos, encontró a Waltinho para que empujara a placer y le diese un punto muy valioso en una cancha muy difícil.