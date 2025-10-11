La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Mellado y Altamirano pelean por un balón, en el partido de este sábado en Noia (A Coruña). Jimbee
Fútbol sala

El Jimbee se deja el liderato en un último minuto terrible

Pierde su primer partido del curso en Noia, donde iba ganando a falta de 24 segundos y acabó cayendo por dos errores de principiantes

Francisco J. Moya

Francisco J. Moya

Sábado, 11 de octubre 2025, 20:20

Comenta

El Jimbee Cartagena se dejó el liderato en la pequeña cancha del modesto Noia. Y lo hizo de una manera cruel, en el último segundo ... y por buscar Darío Gil un pase demasiado arriesgado en la jugada final del encuentro. El partido estaba empatado porque a falta de 23 segundos había marcado Thierry el 3-3 en una acción mal defendida por los visitantes.

