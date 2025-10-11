El Jimbee se deja el liderato en un último minuto terrible

El Jimbee Cartagena se dejó el liderato en la pequeña cancha del modesto Noia. Y lo hizo de una manera cruel, en el último segundo ... y por buscar Darío Gil un pase demasiado arriesgado en la jugada final del encuentro. El partido estaba empatado porque a falta de 23 segundos había marcado Thierry el 3-3 en una acción mal defendida por los visitantes.

Duda puso a Tomaz como portero-jugador para buscar una acción de gol y llevarse los tres puntos, pero lo que se encontró fue con el fallo de Darío Gil y el gol de Montero, que robó el balón y lanzó desde su campo. La pelota entró a falta de un segundo, con la portería de Chemi vacía. La gente se volvió loca. El Agustín Mourís vivió una de las mejores tardes de su historia.

Noia Peixe, Churrasco, David Pazos, Macedo y Biel -quinteto inicial-. También jugaron Altamirano, Montero, Leozin, Ismael, Rubi y Thierry. 4 - 3 Jimbee Chemi, Mellado, Darío Gil, Motta y Waltinho -quinteto inicial-. También jugaron Tomaz, Gon Castejón, Juninho, Alonso y Osamanmusa. Goles: 1-0, Altamirano (4). 1-1, Gon Castejón (5). 1-2, Darío Gil (9). 2-2, Montero (18). 2-3, Mellado (38). 3-3, Thierry (39). 4-3, Montero (39).

Árbitros: Sergio Sánchez y Víctor Toca (cántabros). Amarillas a los locales Peixe y David Pazos; y a los visitantes Mellado, Waltinho, Osamanmusa y Gon Castejón.

Incidencias: Pabellón Agustín Mouris de Noia (A Coruña). 1.200 espectadores.

Los aficionados del Noia se marcharon a casa la mar de contentos: vieron la primera derrota del curso del actual campeón y se fueron orgullosos de sus jugadores, que dieron la gran sorpresa de la jornada porque no se rindieron y provocaron dos errores consecutivos del Jimbee en unos 24 segundos finales realmente terribles para el conjunto melonero.

Los de casa empezaron muy fuertes y pudieron abrir el marcador a los 30 segundos. David Pazos lanzó al poste. Respondió pronto Motta con un derechazo que despejó Peixe. El meta local fue de los mejores del partido. Altamirano penalizó un error de Juninho en el centro del campo. Se plantó solo delante de Chemi y lo batió, con algo de suerte, tras colar la pelota por debajo de las piernas del meta mazarronero. En la siguiente acción empató Gon Castejón con un zurdazo seco y raso que sorprendió por completo a Peixe. El 1-1 calmó los ánimos del conjunto gallego y el Jimbee empezó a dominar. Peixe evitó el tanto de Waltinho y enseguida llegó el 1-2, una obra de arte en la que los cuatro jugadores visitantes combinaron a la primera y Darío Gil definió con un toque sutil que no pudo repeler Peixe.

Estábamos en el ecuador de la primera mitad y todo estaba de cara para el líder, que disfrutaba mucho y acariciaba el tercero. Lo tuvo Motta, que chutó a la madera. Y también Osamanmusa, con un par de trallazos marca de la casa. Sin embargo, todo se torció en un instante: Motta se torció el tobillo por un balonazo y no pudo jugar más. Lo normal es que no se vaya con Italia y se recupere estas dos semanas en Cartagena, ya que después del parón de selecciones el calendario se vuelve loco para el Jimbee, con múltiples compromiso ligueros, coperos y europeos. Además, Montero empataba el choque antes del descanso en una jugada mal defendida por los visitantes.

El segundo tiempo arrancó como el primero, con más llegadas del Noia. Los de Duda se mostraban tímidos en ataque y no se veía esa chispa y energía del primer acto. De esta manera, Chemi tenía que emplearse a fondo y en los locales el argentino Altamirano y el madrileño Montero empezaban a dominar la situación casi a su antojo.

Chemi salvó el 3-2 en un doble penalti que los árbitros se inventaron tras chocar Gon Castejón con un rival mientras atacaba el Jimbee. El propio Chemi arriesgó poco después forzando un cinco contra cuatro y asistía para que Mellado, con un punterazo sideral, la pusiera en la escuadra y adelantara a los meloneros. 2-3 a falta de dos minutos. Parecía que el liderato iba a seguir en manos del Jimbee una semana más.

Sin embargo, llegó ese fatídico minuto final y todo el trabajo de los cartageneros se fue al garete. Así, la semana de dos partidos acaba con un punto de seis posibles para el equipo de Duda, que es adelantado en la tabla por un Barça que goleó en el Palau al Jaén (4-0). Además, ElPozo también supera al Jimbee tras su triunfo en Manzanares (2-3).