El Jimbee ya conoce el horario de sus tres primeros partidos

La competición oficial se va acercando y fruto de ello es que la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS) ya ha publicado los horarios ... de las tres primeras jornadas del campeonato. El Jimbee Cartagena viajará a Palma de Mallorca para el estreno liguero. Los de Duda harán su debut en la temporada 25/26 el viernes 5 de septiembre a las 21.00 horas ante un hueso duro de roer. El Palma Futsal es el actual campeón de la Champions League, torneo que ha levantado por tercera vez consecutiva, y finalista de la Copa de España, que se disputó en Murcia el pasado mes de marzo.

En los siguientes compromisos, los meloneros tendrán a la afición de su parte. Primero, en una jornada intersemanal, el Palacio de los Deportes de Cartagena se preparará para recibir al primer rival del año. El Jimbee se enfrentará al Ribera Navarra el miércoles 10 de septiembre a las 21.00 horas.

Para completar el hat-trick de partidos en una semana, los meloneros tendrán la visita del campeón de la liga regular del año pasado y campeón de la Copa de España. Un Peñíscola totalmente renovado, que ya en la tercera jornada tendrá que medir sus fuerzas con el mejor equipo de España para comprobar si lo de la temporada pasada fue un espejismo o realmente es un equipo ya consagrado en la élite. El partido entre cartageneros y castellonenses se disputará el sábado 13 de septiembre a las 18.15 horas.

Siguiente amistoso

Por el momento, el Jimbee ya tiene en la mirilla a su siguiente rival para seguir ajustando, puliendo y retocando los detalles para llegar en el punto óptimo al inicio de la competición. Mañana, los de Duda jugarán el Trofeo Paraíso Salado contra el Zambú Pinatar en el Pabellón Príncipe de Asturias de San Pedro a las 20.30 horas.

Povea, presentado

«Estoy aquí para intentar lograr los máximos éxitos posibles y estoy muy contento de formar parte de esta gran familia». Esas fueron las primeras palabras ayer de Cristian Povea en su presentación como nuevo jugador del Jimbee.

El sevillano es el actual pichichi de Segunda con 24 goles, unas cifras que le valieron para ser elegido como mejor jugador de la temporada en la categoría. Ya ha debutado en este pretemporada con su nuevo equipo marcando su primer chicharro con la elástica melonera. «Me estoy encontrando bien. Los compañeros me lo están haciendo muy fácil», dijo en referencia a la adaptación al Jimbee.

Povea es conocedor de la competencia que tiene, pero sabe la fórmula del éxito. «Me lo tengo que ganar en la pista. Al final, trabajando día a día es cuando se ganan los minutos el fin de semana», apostó el ala de 24 años.