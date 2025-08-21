La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Povea, en su presentación con el club cartagenero. JIMBEE CARTAGENA
Fútbol sala

El Jimbee ya conoce el horario de sus tres primeros partidos

Los de Duda viajarán a Palma en su estreno liguero y recibirán al Ribera Navarra y al Peñíscola en las siguientes jornadas

Jesús Fernández

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:47

La competición oficial se va acercando y fruto de ello es que la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS) ya ha publicado los horarios de las tres primeras jornadas del campeonato. El Jimbee Cartagena viajará a Palma de Mallorca para el estreno liguero. Los de Duda harán su debut en la temporada 25/26 el viernes 5 de septiembre a las 21.00 horas ante un hueso duro de roer. El Palma Futsal es el actual campeón de la Champions League, torneo que ha levantado por tercera vez consecutiva, y finalista de la Copa de España, que se disputó en Murcia el pasado mes de marzo.

