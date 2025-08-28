El Jimbee cede a Cristian Povea al Alzira, de Primera

Francisco J. Moya Jueves, 28 de agosto 2025, 23:55 Comenta Compartir

Sorpresa en el Jimbee Cartagena Costa Cálida. Cristian Povea, ala sevillano que hace unos días fue presentado como nuevo jugador del actual campeón de liga, jugará cedido en el Family Cash Alzira, por lo que competirá en la Primera División de fútbol sala durante la temporada 2025-2026. Pero no lo hará a las órdenes de Duda, que de momento se queda con una plantilla de solo 13 jugadores para afrontar una campaña con cinco competiciones.

Cristian Povea, de 24 años, recaló en la plantilla cartagenera con un contrato de tres campañas tras ascender como campeón de la categoría de plata con el Real Betis Futsal y siendo pieza muy importante en el conjunto verdiblanco. Marcó 24 goles en 29 encuentros disputados. Su objetivo era asentarse en el equipo dirigido por Duda y, de hecho, ha brillado en los amistosos de pretemporada. Pero el club ha decidido que salga cedido y tenga mucho protagonismo en el Alzira.

«Los minutos me los tengo que ganar día a día en la pista. Más que presión tengo ilusión y orgullo», declaró el ala sevillano el pasado día 20 de agosto cuando fue presentado. Apenas una semana después, el club alega que quiere «garantizar la correcta progresión» de Povea, «con vistas a un futuro exitoso en el club».

Povea fue internacional sub-19, categoría en la que se proclamó campeón de Europa, y sub-21. Ganó la Copa del Rey 2024 y fue subcampeón de la Supercopa 2025, año en el que ha ganado la liga de Segunda División y fue considerado el MVP de la categoría de Plata.

El sevillano ya no disputó anoche el VI Trofeo Isaac Peral-Grupo Caliche con el Jimbee, al poner rumbo a Alzira por la tarde. El equipo de Duda se midió al Corinthians brasileño, que está haciendo una gira por España, y se impuso con apuros en el Palacio (3-2). Los goles del Jimbee fueron anotados por Pablo Ramírez, Renato y Motta. Los brasileños, con el portero-jugador, anotaron por mediación de Luiz Brizzi y Maicon, pero el trofeo finalmente se quedó en casa.

