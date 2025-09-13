El Jimbee Cartagena saca la trituradora a pasear y es colíder

El Jimbee se va al parón de selecciones con buenas sensaciones tras golear al Peñíscola. El partido tuvo un dominador claro y solo unos coletazos ... finales de los de Santi Valladares, que Chemi acabó de resolver, inquietaron la meta melonera.

Los de Duda empezaron mandando en el juego y las primeras ocasiones no tardaron en llegar. Motta culminó una jugada de pizarra que se marchó por encima del larguero y levantaba a los aficionados meloneros por primera vez de sus banquetas. Reapareció Cortés y en el primer balón que pasó por sus botas lo metió al fondo de la red. El sevillano cortó un mal pase del Peñíscola y, ante la salida de Gio, le metió la uña al balón para darle potencia y sortear el achique del arquero.

Jimbee: Chemi, Darío, Mellado, Motta y Waltinho (quinteto inicial). También jugaron Osamanmusa, Ramírez, Izquierdo, Cortés, Castejón, Juninho y Ginés. 5 - 1 Peñíscola: Gio, Flores, Cristian, Elías y Sancho (quinteto inicial). También jugaron Rocha, Víctor Pérez, Juanqui, Ferreira, Araya, Plaza, Quintela y Juanjo. Goles: 1-0, Cortés (min. 4). 2-0, Juninho (12). 2-1, Elías (30). 3-1, Motta (37). 4-1, Waltinho (39). 5-1, Waltinho (40).

Árbitro: Sarabia Eguiluz y Martínez García. Mostraron amarilla a los visitantes Sancho y Juanqui.

Incidencias: Palacio de los Deportes de Cartagena. 3.502 espectadores.

El gol volvió loco el choque, con mucha ida y vuelta y siendo los porteros los protagonistas de escupir cada una de las intentonas. Chemi sacó un pie increíble para desviar el disparo del chileno Araya y Gio fue abajo para escupir un chut de Castejón, que buscó el palo corto. Fue el único intento de revolverse de un apacible Peñíscola.

Motta y Mellado lo hacen fácil

En el ecuador de la primera parte, el juego se tranquilizó. Mellado y Motta eran los encargados de llevar la batuta ofensiva, mientras que el Peñíscola no encontraba la manera de dañar el entramado defensivo del Jimbee. En ese tramo apareció Juninho, que estaba con la caña preparada en el segundo palo, para empujar el disparo del italo-brasileño.

El inicio de la segunda mitad no hizo presagiar ningún cambio de dinámica. En la primera posesión visitante se la regalaron a Waltinho, que a punto estuvo de hacer la sentencia si no llega a ser por imperial Gio que era el único futbolista de Peñíscola que se negaba a dar su brazo a torcer. Mellado, Darío, Osamanmusa y Castejón se toparon con las respuestas del portero argentino.

Elías, capitán del equipo castellonense, culminó una preciosa jugada de pizarra para recortar distancias y, a los pocos segundos, Darío Gil tuvo que despejar un disparo de Cristian que ya se colaba en la portería. En estos momentos emergió la figura de Chemi, que siempre está para un roto y un descosido.

Motta volvió a dar tranquilidad a falta de tres minutos con un golazo para culminar su gran actuación y Waltinho se vino arriba y cerró la victoria con un doblete cuando el Peñíscola ya atacaba de cinco. Con la goleada, Duda dio la oportunidad al joven Ginés para que le diese el relevo al portero mazarronero.