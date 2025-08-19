El Jimbee Cartagena se da un homenaje a costa del Blanca de Mellado

J. Fernández CARTAGENA. Martes, 19 de agosto 2025, 23:30 Comenta Compartir

Los de Duda han terminado su segundo compromiso amistoso endosándole una tremenda goleada al Blanca, club en el que Miguel Ángel Mellado es el presidente. El blanqueño este martes no pudo estar en el 40x20 de su localidad natal debido a la lesión que arrastra. En cambio sí que estuvo su abuela Rosario, que realizó el saque de honor en el pabellón que lleva el nombre de su nieto. El partido terminó 0-9 y el Jimbee ya piensa en su siguiente compromiso.

El resultado lo dice todo. Los meloneros fueron un rodillo desde el inicio del choque. A los cuatro minutos, Pablo Ramírez y Tomaz, por partida doble, ya habían conseguido ver puerta. El 9, con un movimiento de pívot, se orientó el balón hacia su izquierda y la cruzó para abrir la lata. Le siguió hispanobrasileño con una volea tras un saque de esquina y terminó de hundir los planes del Blanca con empujando un balón en la línea de gol.

El campeón de liga fue mucho equipo para un humilde equipo de Segunda B, que lo intentó sin éxito. En el ecuador de la primera mitad, Cortés se sumó al festín con un derechazo desde fuera del área. Con el 0-4 los jugadores se marcharon a los vestuarios para reponer fuerzas de cara al segundo periodo.

Renato se quitó el mal sabor de boca tras su expulsión en el amistoso contra el Alzira y empujó a la red un centro tenso de Povea. Con la manita en el electrónico, nadie iba a tachar de cobarde al Blanca, que lejos de echarse para atrás salió a jugar sus ataques con portero-jugador. Aguantaron lo que pudieron desperdiciando alguna que otra ocasión para penetrar la meta melonera, que definitivamente se quedó a cero.

Al final, el partido se pareció al del principio y el Jimbee castigó con cuatro goles. El primero fue Alonso que no perdonó en el mano a mano tras una buena recuperación. Luego, Osamanmusa castigó por dos veces y Pablo Ramírez cerró la goleada.

