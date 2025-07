El Jimbee busca un cierre de «garantías» tras la marcha de Mouhoudine

Rubén Serrano Miércoles, 16 de julio 2025, 01:21 Comenta Compartir

El Jimbee Cartagena tiene deberes para este verano. Y la tarea no es nada sencilla. El cuerpo técnico liderado por el entrenador Duda tiene la difícil misión de intentar encontrar un cierre de «garantías» para cubrir la baja de Mouhoudine. El francés tenía intención de quedarse tras destacar bastante en la recta final de la temporada, concluida con el segundo título de campeones de España de fútbol sala. Sin embargo, el jugador ha descartado la oferta de renovación dejando a la entidad melonera en la estacada.

El francés deja un hueco en la defensa difícil de sustituir con un jugador de garantías. Mouhoudine completó un buen papel en la recta final de la temporada, especialmente en el 'playoff' liguero, con actuaciones que llevaron al público a ponerse en pie. El gigante francés contribuyó al título desde la defensa pero también en el ataque con dos goles en concreto que fueron vida para el Jimbee.

Una diana de Mouhoudine sobre la bocina permitió al equipo forzar el tercer partido de la eliminatoria de cuartos de final contra el Inter Movistar, evitando así la eliminación y el punto y final a la temporada. Recordado también es el tanto marcado en el tercer partido de la final frente al Barça. Los de Duda no estaban en un buen momento, los de Tino Pérez apretaron de lo lindo y ahí emergió Mouhoudine para enmendar un error en defensa y poner de nuevo a los locales por delante en el marcador.

La posición debe quedar reforzada para la primera parte de la temporada, pese a que en esa zona continúan tanto Tomaz como Jesús Izquierdo. El fichaje del brasileño Farias está cerrado pero el jugador no se incorporará a la disciplina melonera hasta enero. Durante estos primeros meses de la competición, por lo tanto, el Jimbee intentará buscar un cierre de «garantías» que haga que la baja del francés no se note demasiado. La tarea no es sencilla.

