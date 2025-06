El Jimbee apela a su frescura y el Barça, a los precedentes, en una final muy abierta

Francisco J. Moya Sábado, 21 de junio 2025, 12:03 Comenta Compartir

Barça y Jimbee Cartagena se verán las caras en el tercer encuentro de la final de la Primera División de fútbol sala el próximo martes 24 (21.00 horas) en un Palacio de los Deportes de Cartagena que estará a reventar. Las entradas están volando y el lleno está garantizado, tanto en el encuentro del martes como en el del jueves (también a las 21.00 horas), en el que el vencedor del duelo del martes tendrá la oportunidad de levantar el título. La eliminatoria llega empatada después de que los catalanes lograran el primer punto en el Palau (5-3) y el conjunto dirigido por Duda igualara la serie en el mismo escenario el pasado jueves en un gran partido (2-3).

El 1-1 deja la final completamente abierta, aunque en el Barça se animan recordando sus precedentes favorables en esta misma situación. El azulgrana es un equipo acostumbrado a recuperar el factor pista. De hecho, en las cinco finales que los culés estuvieron empatados 1-1, en cuatro de ellas terminaron logrando la Liga (2011 ante Caja Segovia y 2012, 2013 y 2019 contra ElPozo Murcia) y solo una vez acabaron la final con derrota (en 2017 frente al Movistar Inter).

No obstante, las estadísticas son solo eso. Y lo que cuenta a estas alturas de la temporada son las sensaciones. En este sentido, no puede ser más positivo lo que vimos el jueves en el Palau Blaugrana, ya que el Jimbee fue muy superior al Barça y pudo haber sentenciado el triunfo mucho antes. No fue así por el recital de paradas de Didac Plana, meta azulgrana. Fue el mejor de los suyos y especialmente en el segundo tiempo, donde estuvo enorme, mantuvo con vida al Barça, hasta que Cortés anotó el 2-3 en el último minuto.

A pesar de que el Jimbee lleva una temporada agotadora y es el equipo de Europa con más partidos disputados en este curso (51), a los de Duda se les vio muy frescos en el segundo tiempo, mientras que su rival pareció un equipo agotado. Las rotaciones de los visitantes fueron constantes, con Gon Castejón, Linhares, Waltinho, Ossamanmusa y Mouhoudine disputando muchos minutos y dando descanso a Mellado, Motta, Tomaz, Cortés y Pablo Ramírez. Así, todos llegaron al tramo final a tope y se comieron a nivel físico a un Barça fundido.

En el conjunto de Tino Pérez, donde el capitán Sergio Lozano acabó lesionado y posiblemente no pueda jugar más en esta final, el cansancio hizo mella en jugadores como Touré, Sergio González, Antonio, Martel y Matheus.

«Tenemos garantizados los dos partidos de Cartagena. El martes supimos sufrir al principio, después fuimos mejorando y en la segunda parte estuvimos mucho tiempo atacando. Creo que el partido del jueves fue muy bonito para el público y nos tiene que dar confianza y fuerza moral para los dos partidos que tenemos ahora en Cartagena», comentó Duda tras la victoria del Jimbee.

«Evitar transiciones es imposible, pero la clave es correr bien para atrás. Mejoramos mucho en eso en el segundo partido y veo que el equipo cree en lo que hace. Ahora nos esperan dos partidos en los que, cada uno con sus armas, intentará decantar la final», añadió un Duda que destacó la actuación de Gon Castejón y Pablo Ramírez en el duelo del martes. «Están con mucha chispa y muy enchufados», reconoció.