La plantilla del Jimbee Cartagena posando ayer durante el 'media day' en el Palacio de Deportes. Jimbee Cartagena
Fútbol sala

El Jimbee afronta su estreno en la Champions con la lección aprendida

Duda, Mellado, Juninho y Gon Castejón coinciden en que la experiencia del año pasado los ha hecho más fuertes y que «hay que competir al 100%»

Pruden López

Cartagena

Lunes, 27 de octubre 2025, 23:18

El Jimbee Cartagena comienza esta semana una nueva andadura por el viejo continente en la Champions, trofeo que el curso pasado cerca estuvo de encontrar ... acomodo en el Palacio, al lado de la Liga, en la vitrina de trofeos del feudo melonero. Antes de viajar hasta Polonia, el club organizó este lunes un 'media day' para repasar con los protagonistas cómo llegan a esta cita. Duda, el técnico del Jimbee, señaló que el año pasado se pagó la novatada en el debut europeo de los meloneros: «Algunas cosas nos pillaron de sorpresa; el arbitraje, que es distinto, y, luego, la regla ,sobre todo, del saque del portero que puedes pasar de campo. Esa es la regla fundamentalmente diferente. La permisividad más grande de los árbitros o, por lo menos, así fue la temporada pasada y viene siendo en Europa», aseguró el entrenador.

