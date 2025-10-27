El Jimbee afronta su estreno en la Champions con la lección aprendida

El Jimbee Cartagena comienza esta semana una nueva andadura por el viejo continente en la Champions, trofeo que el curso pasado cerca estuvo de encontrar ... acomodo en el Palacio, al lado de la Liga, en la vitrina de trofeos del feudo melonero. Antes de viajar hasta Polonia, el club organizó este lunes un 'media day' para repasar con los protagonistas cómo llegan a esta cita. Duda, el técnico del Jimbee, señaló que el año pasado se pagó la novatada en el debut europeo de los meloneros: «Algunas cosas nos pillaron de sorpresa; el arbitraje, que es distinto, y, luego, la regla ,sobre todo, del saque del portero que puedes pasar de campo. Esa es la regla fundamentalmente diferente. La permisividad más grande de los árbitros o, por lo menos, así fue la temporada pasada y viene siendo en Europa», aseguró el entrenador.

Gon Castejón, que disputará su segunda Champions con el Jimbee, también cree que se pecó de novatos: «Estaba el año pasado de novato. Me acuerdo que llegamos a ir a Bélgica y nos costó mucho el primer partido, sobre todo, pero creo que ahora pues ya vamos sabiendo a lo que vamos y creo que la cosa va a cambiar. Estamos más tranquilos, el año pasado éramos cinco fichajes nuevos, tampoco estábamos adaptados al 100% al equipo y nos pilló nerviosos también. Ahora yo veo al equipo muy tranquilo porque sabemos a lo que vamos. Estamos confiados porque venimos haciendo muy buenas jornadas. Entonces vamos con más confianza que el año pasado y con muchas ganas de intentar llegar lejos», afirmó el ala valenciano del Jimbee.

El formato de la Champions ha cambiado y, para Duda, es «más interesante porque para llegar a la a la 'Final Four' sí que tienes que jugar en tu casa mínimo dos veces . Entonces yo creo que es más bonito y más interesante para la gente y para el aficionado, sobre todo». Sin embargo, lo que no ha cambiado son las aspiraciones del equipo que el hispano-brasileño tiene muy claras: «Tenemos aspiraciones de ser primeros o segundos de grupo para ir más encaminados a la siguiente eliminatoria», dijo.

Los rivales, una incógnita

El Jimbee se enfrentará al Zalgiris de Lituania, al Anderlecht de Bélgica y al Piast Gliwice, el campón polaco y anfitrión de esta 'Main Round'. Equipos con perfil similar a los del curso pasado: «Es bastante parecido a la primera fase del año pasado, porque incluso repite el campeón belga, el Anderlecht, el mismo equipo, el campeón polaco, que ahora sí es otro equipo, pero es el campeón polaco. Hay un equipo lituano con brasileños que va a ser nuestro primer rival, que tiene muchas cositas y tenemos que estar muy concentrados y atentos como siempre para poder sacar esta esta fase», destacó Duda.

Por su parte, Mellado no termina de fiarse de los equipos con los que se van a ver las caras: «No los conozco bien porque todavía no hemos hecho el 'scouting' de todos, pero al final son rivales que están en Champions por algo. En sus países compiten bien y siempre están bien reforzados», comentó. Juninho, mientras, conoce mejor a los rivales por amigos que compiten en esos clubes y afirmó estar intentando rascar algo: «Tengo amigos que juegan en otros equipos ahí. En el de Polonia tengo tres o cuatro amigos, en el Anderlecht también y eso a mí me viene bien. Conocer a algunos compañeros que están en otro lado. Entonces estoy ahí buscando cositas a ver si saco un poco de ventaja», contó. Lo que está claro es que, como dijo Mellado, «vamos a ir al 100% porque si competimos con todo tenemos muchas posibilidades de conseguir el objetivo y ser primeros de grupo. Pero si vamos confiados, entonces se nos puede complicar y luego nos podemos arrepentir», comentó al blanqueño.