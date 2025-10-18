Duda: «La idea es intentar que sea un ciclo ganador longevo»

Pruden López Sábado, 18 de octubre 2025, 08:05 Comenta Compartir

«Estamos de celebración con el esperado momento de renovar a nuestro entrenador y de hacerlo prácticamente eterno», así abría Miguel Ángel Jiménez Bosque, presidente del Jimbee Cartagena, el acto de renovación de Duda, el entrenador melonero, hasta 2030. Una renovación que marca un antes y un después en la historia del fútbol sala cartagenero. El técnico hispano brasileño se convierte, con este contrato, en el más longevo al mando del cuadro cartagenerista. El propio Duda destacó que «lo más importante de la renovación es que significa que está renovando el presidente con el fútbol sala, significa que apuesta fuerte por el fútbol sala, sigue apostando y sigue creyendo en el proyecto y que nosotros vamos a estar dando guerra muchos años aquí», afirmó Duda.

Además, el míster melonero no quiso olvidarse de todos los que le rodean en el día a día para que todo funcione tal y como está funcionando en el Palacio: «Lógicamente quiero agradecer la mucha confianza que tiene el presidente. Agradecer a la directiva en general, a todos los que respetan y creen en mi trabajo y luego, lógicamente, agradecer a los que han hecho posible, de alguna manera, esa valoración de mi trabajo que son los jugadores y mis compañeros del cuerpo técnico. Luego, también, la oficina del Jimbee, todos los trabajadores del club que hacen que este proyecto vaya a más, que vaya bien y, con el esfuerzo de todos, pues vamos consiguiendo éxitos y se refleja en este tipo de renovaciones de absoluta confianza en el trabajo», comentó.

La renovación de tanta duración llama la atención dentro del contexto vital de los entrenadores en el que vivimos. Suele haber poca paciencia en las decisiones con los líderes del banquillo de los equipos, pero el Jimbee sigue apostando fuerte por un Duda que es consciente que las cosas también se pueden torcer y que tiene la ambición del proyecto intacta: «Se sabe que las cosas a veces se rompen, pero la idea es estar muchos años aquí y continuar con ese ciclo ganador, intentar que sea un ciclo ganador longevo o, por lo menos, que siempre estemos ahí y a la vez ir mejorando otras situaciones como el tema de bases y el tema de la estructura del club», señaló. Su rol es clave en ese desarrollo aunque Duda se mantuvo humilde y se autodefinió como «uno más que colabora para que el equipo sea ganador, es imposible hacer eso solo», destacó. Además, subrayó que su mirada siempre está puesta en la eternidad de los proyectos: «Cuando llegué dije que mi idea era hacerme un fijo, yo no consigo proyectar un trabajo sin que sea para siempre. Que luego se puede romper, pero la idea es que sea para siempre», afirmó el técnico.

Estrecha confianza

El propio presidente del club cartagenero, Miguel Ángel Jiménez Bosque, valoró la renovación «desde la humildad, teniendo claro cuál es el objetivo, trabajando duro, diariamente rodeándose de los mejores como ha dicho el míster que, para eso, es un crack. Tiene una visión de elegir siempre bien, tiene un cierto sentido, no solamente en los jugadores sino en el staff técnico, tiene ese don y ese don evidentemente hay que potenciarlo», comentó.

El propio presidente es consciente de que Duda es el sueño de muchos y presumió de la suerte de tenerle en el club : «Yo entiendo que tiene muchas novias, pero siempre baila con la que más le gusta. En este caso somos nosotros. Le gusta Cartagena, su proyecto. Lo ha hecho desde el inicio, a mi no me tiene que ganar lo personal, porque como persona es estratosférico, y después el proyecto. El primer equipo es lo que más se ve, pero después están las bases, en la calle los chavales, los niños, esa familia del Jimbee en Cartagena no tiene valor, es incalculable», zanjó un feliz Jiménez Bosque.

Temas

Jimbee Cartagena FS