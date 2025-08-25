La camiseta del Jimbee pierde la franja de la bandera marítima

Francisco J. Moya Lunes, 25 de agosto 2025, 10:04 Comenta Compartir

El Jimbee Cartagena presentó anoche en el puerto sus equipaciones oficiales para la temporada 25-26, las primeras que diseña de manera exclusiva la firma tailandesa Imane, que vestirá al actual campeón de liga hasta 2029. Se pierde la franja y la cruz de la bandera de la provincia marítima de Cartagena, aunque se mantienen las señas de identidad de los últimos años, con el color rojo como protagonista de la primera camiseta. 'Del mar al Palacio, rojo y blanco'. Así presentó el club su elástica principal. La segunda, de color negro, se llamará 'la guerrera'. La tercera es blanca y la cuarta es verde, en homenaje a los melones que cultiva y comercializa la empresa Jimbee.

Duda y Paulo Roberto fueron los anfitriones de una cita que contó con la plana mayor de Imane, la marca que vestirá al Jimbee durante las próximas cuatro temporadas. Faltó el presidente, Miguel Ángel Jiménez Bosque, por motivos laborales. Los aficionados que acudieron al acto en la Cola de Ballena se hicieron fotos con los cuatro trofeos ganados por el equipo en las dos últimas campañas: Supercopa y Liga.

Temas

Jimbee Cartagena FS