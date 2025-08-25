La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jugadores, con las dos equipaciones oficiales. Pablo Sánchez / AGM
Fútbol sala

La camiseta del Jimbee pierde la franja de la bandera marítima

Francisco J. Moya

Francisco J. Moya

Lunes, 25 de agosto 2025, 10:04

El Jimbee Cartagena presentó anoche en el puerto sus equipaciones oficiales para la temporada 25-26, las primeras que diseña de manera exclusiva la firma tailandesa Imane, que vestirá al actual campeón de liga hasta 2029. Se pierde la franja y la cruz de la bandera de la provincia marítima de Cartagena, aunque se mantienen las señas de identidad de los últimos años, con el color rojo como protagonista de la primera camiseta. 'Del mar al Palacio, rojo y blanco'. Así presentó el club su elástica principal. La segunda, de color negro, se llamará 'la guerrera'. La tercera es blanca y la cuarta es verde, en homenaje a los melones que cultiva y comercializa la empresa Jimbee.

Duda y Paulo Roberto fueron los anfitriones de una cita que contó con la plana mayor de Imane, la marca que vestirá al Jimbee durante las próximas cuatro temporadas. Faltó el presidente, Miguel Ángel Jiménez Bosque, por motivos laborales. Los aficionados que acudieron al acto en la Cola de Ballena se hicieron fotos con los cuatro trofeos ganados por el equipo en las dos últimas campañas: Supercopa y Liga.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Más de cien afectados por un brote de salmonelosis en un hotel de La Manga
  2. 2 Más de cien afectados por un brote de salmonelosis en un hotel de La Manga
  3. 3

    Heridos cinco actores del parque temático Puy du Fou
  4. 4 Herido grave al caer de un paramotor en vuelo en Caravaca de la Cruz
  5. 5 El Real Murcia ofrece medio millón de euros por Flakus
  6. 6

    Crece la presión para reabrir este año la línea Cartagena - Albacete con un óptimo servicio de trenes
  7. 7 Apuñala a su padre en una pierna durante una discusión en una casa okupa de Los Alcázares
  8. 8 La venganza equivocada que dejó al joven de Orihuela encadenado a una cama
  9. 9

    El frío extremo como vía para destruir tumores y malformaciones vasculares
  10. 10

    El PP se la juega a un adelanto electoral de Pedro Sánchez: «Puede ser en cualquier momento»

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La camiseta del Jimbee pierde la franja de la bandera marítima

La camiseta del Jimbee pierde la franja de la bandera marítima