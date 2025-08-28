La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Cristian Povea, Pablo Ramírez, Chispi y Motta, en la presentación de las equipaciones. PABLO SÁNCHEZ / AGM

La artillería del Jimbee regresa cargada de pólvora

Renato y Povea, las únicas incorporaciones de este verano, ya saben lo que es marcar, algo que no se olvida de hacer Pablo Ramírez

Jesús Fernández

Jueves, 28 de agosto 2025, 00:00

Ya solo queda una semana para que empiece la competición oficial. El Jimbee buscará sus primeros tres puntos ante el Palma Futsal a domicilio. Por ... el momento, la preparación va sobre ruedas. Los amistosos se cuentan por victorias. Alzira, Blanca, Zambú Pinatar y Jaén Paraíso Interior han sido las víctimas de los meloneros, partidos en los que Povea y Renato ya golean con su nueva camiseta.

