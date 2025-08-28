La artillería del Jimbee regresa cargada de pólvora

Ya solo queda una semana para que empiece la competición oficial. El Jimbee buscará sus primeros tres puntos ante el Palma Futsal a domicilio. Por ... el momento, la preparación va sobre ruedas. Los amistosos se cuentan por victorias. Alzira, Blanca, Zambú Pinatar y Jaén Paraíso Interior han sido las víctimas de los meloneros, partidos en los que Povea y Renato ya golean con su nueva camiseta.

El sevillano se quiere hacer un hueco en la rotación de Duda como mejor sabe: a base de goles. Ha conseguido ver puerta en tres ocasiones en los cuatro partidos. A él también le debe su estreno goleador Renato. El internacional español ha llegado tras un desembolso de 50.000 euros y en el primer partido se fue expulsado por doble amarilla. En el siguiente se resarció con un gol que Povea le dejó a placer.

Los bicampeones volverán a buscar una temporada de ensueño con las caras ya conocidas. En esta época de ensayo y error se ha comprobado que Pablo Ramírez sigue con la escopeta cargada y volverá a ser la referencia arriba. El malagueño ha visto puerta en cuatro ocasiones en la pretemporada y empieza a coger carrerilla para volver a ser ese pívot decisivo, capaz de desarmar un entramado defensivo en dos movimientos. A su juego de espaldas y a su disparo se encomiendan los meloneros para volver a cosechar éxitos. La Champions es el más apetecible.

Los jugones

La parte creativa la pondrán Mellado y Motta. El de Blanca está lesionado y no ha podido disputar ningún minuto. No le debería quedar mucho para volver a estar sobre el rectángulo. Todo el mundo sabe de la importancia que tiene en el esquema del Jimbee. La probabilidad de conseguir títulos aumenta considerablemente si tienen a su estrella enchufada. Es un jugador especial capaz de desnivelar la balanza a favor.

Ante la ausencia de Mellado, el que se ha erigido como líder en estos partidos preparatorios ha sido Motta. El italobrasileño va a cumplir su quinta temporada en el Jimbee, donde volverá a ser un puñal en la posición de ala. Es una pieza fundamental para Duda, que no le quema el balón en los momentos decisivos ni cuando tiene que ponerse la camiseta de portero-jugador. De momento, en esta pretemporada es el máximo goleador del equipo con cinco tantos, con un 'hat-trick' ante el Jaén este pasado martes.

El otro futbolista que tiene mucha magia en sus piernas es Cortés. El ala va a comenzar su segunda temporada como melonero y en estas semanas de preparación ya ha dejado muestras de su calidad. En la faceta goleadora ha aportado tres goles.

Para complementar la rotación arriba están Waltinho y Osanmanmusa. El brasileño es una auténtica navaja suiza que está para un roto y un descosido. Cuando menos se lo espera, ahí está el 11 del Jimbee para picar con dureza la meta rival. Solo ha podido celebrar un gol esta pretemporada. Por su parte, el tailandés tiene que mejorar su registro de la temporada pasada y en este inicio de curso ya lleva tres tantos.

Última prueba

Esta noche, a partir de las 21.00 horas, los meloneros tienen la última prueba en el Trofeo Isaac Peral contra el Corinthians brasileño, donde espera el Jimbee cerrar la pretemporada con un pleno de victorias ante su afición.