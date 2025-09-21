Los errores matan al Lorca

Pedro Re Domingo, 21 de septiembre 2025, 08:46 Comenta Compartir

El Lorca Deportiva perdió con el Unión Malacitano, nueva denominación de La Unión Atlético, en un partido en el que mereció el empate. Los errores del equipo entrenado por Sebas López fueron determinantes para la derrota. En el primer tiempo falló un penalti Andrés Carrásco. Poco después hizo el primer gol del Unión Malacitano Fromsa en propia meta. Y aunque empató Álex Peque, el equipo de José Miguel Campos se repuso y marcó el segundo aprovechando un fallo defensivo.

El encuentro comenzó con intensidad y pronto llegaron las primeras ocasiones. A los seis minutos, el guardameta local se vio obligado a intervenir con acierto para desviar un remate de Francis Ferrón, que ya avisaba de las intenciones ofensivas del Malacitano. La réplica no tardó en llegar, y fue Naranjo quien, desde la frontal, probó fortuna obligando a Adrián Fernández a lucirse para evitar el gol del Lorca.

El duelo se mantenía equilibrado y con alternativas hasta que, en el minuto 14, el colegiado señaló penalti a favor del conjunto lorquino. Carrasco asumió la responsabilidad, pero su disparo fue rechazado por Adrián Fernández. El Lorca insistió en busca del tanto inaugural y estuvo muy cerca de conseguirlo en el minuto 25, cuando un preciso centro de Soler encontró a Naranjo, cuyo remate se marchó rozando el gol. Sin embargo, fue el equipo afincado en Totana el que logró adelantarse en el marcador: en el minuto 36, Fromsa en propia puerta batió a su portero.

Nada más reanudarse el encuentro llegó la reacción del Lorca Deportiva. Álex Peque culminó una buena jugada ofensiva para establecer el empate. Sin embargo, la respuesta visitante no tardó en llegar: Armando dispuso de una clara ocasión con un disparo raso ajustado al poste, bien resuelto por Ernestas con una estirada providencial.

El choque entró en una fase vibrante y el detalle que lo decidió llegó en el minuto 66, cuando Jaime Santos sorprendió a todos al rematar de tacón una falta lateral, firmando un gol de gran calidad que devolvía la ventaja a los visitantes. Pese al golpe, el Lorca Deportiva no bajó los brazos y Naranjo tuvo el empate. Se plantó solo ante el portero, pero su remate fue rechazado.

Hasta el pitido final, el conjunto local buscó con insistencia el empate, pero el Malacitano supo defender su renta con orden y eficacia. El Lorca Deportiva, en puestos de descenso, juega la cuarta jornada en el campo del Yeclano.

