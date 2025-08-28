La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Viktoria Yarchevska (i.) y María Ángeles Moreno (d.), con el bronce. RFEP
Piragüismo

Viktoria Yarchevska muerde el bronce en el Mundial sub-23

La hispanoucraniana, afincada en San Pedro, cierra la temporada con un exitoso tercer puesto en la sprint del campeonato celebrado en Milán

LA VERDAD

Jueves, 28 de agosto 2025, 00:01

La piragüista hispanoucraniana afincada en San Pedro del Pinatar, Viktoria Yarchevska, cerró en Milán (Italia) la mejor campaña de su carrera hasta la fecha. En su debut como sub-23 logró situarse entre la élite del sprint internacional bajo la dirección de su entrenador Antonio Molina y con base de trabajo en el CAR de Los Narejos. La temporada culminó en el Campeonato del Mundo Absoluto de Sprint 2025 con una medalla de bronce en C2 500 metros junto a María Ángeles Moreno (RCN Port de Pollença) parando el crono en 1:54.84 en la final A, y con una quinta posición en la final A del C1 200 metros con 47.10, a apenas un segundo de la ucraniana Liudmyla Luzan. Este doble resultado la consolida entre las grandes especialistas de ambas pruebas olímpicas.

Coleccionista de metales

El recorrido hasta Milán ha estado repleto de éxitos. En la Copa del Mundo de Szeged, Yarchevska firmó un oro en C1 200 m. y un bronce en C2 500 m., primera gran señal de su salto competitivo. Un mes después, en el Campeonato de Europa absoluto de Račice dio un golpe de autoridad al proclamarse campeona de Europa en C2 500 m. y C2 200 m. junto a María Ángeles Moreno, además de añadir un bronce continental en C1 200 metros. En el ámbito de formación, su estreno mundialista en la categoría sub-23 fue sobresaliente: en Montemor-o-Velho (Portugal) se colgó la plata en C1 200 m. y el oro en C2 500 m. nuevamente con Moreno, confirmando que ya compite al nivel de las mejores también en su franja de edad. A estos resultados se suman varios títulos nacionales durante el año.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Beniel se vuelca con Julia, la joven a la que se le paró el corazón en un semáforo al salir del instituto en Murcia
  2. 2 Los primeros análisis apuntan a la contaminación cruzada como origen del brote de salmonelosis en La Manga
  3. 3 Septiembre traerá temperaturas y lluvias por encima de lo normal
  4. 4 Golpe a un grupo que hacía 'vuelcos' con fusiles de asalto y simulando ser policías en Murcia y el Valle de Ricote
  5. 5

    La historia de Simo, un joven marroquí que llegó desde Canarias y sueña entre limones en Abanilla
  6. 6

    Flakus, el elegido para cambiar la mala fama del Real Murcia
  7. 7 Una de las pizzerías más auténticas de Murcia abre otro local en la ciudad: «Nuestra receta está libre de piña, pollo y patatas fritas»
  8. 8 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  9. 9

    La concesión de permisos de residencia se dispara un tercio en el último año en la Región de Murcia por la vía de la formación
  10. 10

    Un recurso frena el arranque de la rehabilitación del Cine Central de Cartagena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Viktoria Yarchevska muerde el bronce en el Mundial sub-23

Viktoria Yarchevska muerde el bronce en el Mundial sub-23