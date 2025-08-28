Viktoria Yarchevska muerde el bronce en el Mundial sub-23

LA VERDAD Jueves, 28 de agosto 2025, 00:01 Comenta Compartir

La piragüista hispanoucraniana afincada en San Pedro del Pinatar, Viktoria Yarchevska, cerró en Milán (Italia) la mejor campaña de su carrera hasta la fecha. En su debut como sub-23 logró situarse entre la élite del sprint internacional bajo la dirección de su entrenador Antonio Molina y con base de trabajo en el CAR de Los Narejos. La temporada culminó en el Campeonato del Mundo Absoluto de Sprint 2025 con una medalla de bronce en C2 500 metros junto a María Ángeles Moreno (RCN Port de Pollença) parando el crono en 1:54.84 en la final A, y con una quinta posición en la final A del C1 200 metros con 47.10, a apenas un segundo de la ucraniana Liudmyla Luzan. Este doble resultado la consolida entre las grandes especialistas de ambas pruebas olímpicas.

Coleccionista de metales

El recorrido hasta Milán ha estado repleto de éxitos. En la Copa del Mundo de Szeged, Yarchevska firmó un oro en C1 200 m. y un bronce en C2 500 m., primera gran señal de su salto competitivo. Un mes después, en el Campeonato de Europa absoluto de Račice dio un golpe de autoridad al proclamarse campeona de Europa en C2 500 m. y C2 200 m. junto a María Ángeles Moreno, además de añadir un bronce continental en C1 200 metros. En el ámbito de formación, su estreno mundialista en la categoría sub-23 fue sobresaliente: en Montemor-o-Velho (Portugal) se colgó la plata en C1 200 m. y el oro en C2 500 m. nuevamente con Moreno, confirmando que ya compite al nivel de las mejores también en su franja de edad. A estos resultados se suman varios títulos nacionales durante el año.