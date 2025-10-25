La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Marcos Pérez celebrando uno de los goles al Estepona. UCAM CF

Un solvente UCAM Murcia sigue creciendo

Alberto Soto y Mizzian dan la tercera victoria consecutiva al equipo universitario, que se asienta en la zona de promoción de ascenso

Pedro Re

Sábado, 25 de octubre 2025, 23:14

Victoria del UCAM este sábado en un encuentro muy trabajado ante el Estepona. Un gol de Alberto Soto en el primer tiempo, y otro de Mizzian fueron suficientes para que los puntos se quedaran en La Condomina. El equipo universitario logra su tercera victoria consecutiva y se mete de lleno en los puestos de promoción de ascenso, mientras que el Estepona ya está en descenso. Desde el inicio, el equipo dirigido por Germán Crespo mostró una propuesta ambiciosa, presionando alto la salida de balón del cuadro malagueño.

El primer aviso serio llegó en el minuto 17. Dani Aquino, muy activo entre líneas, conectó un remate peligroso tras un preciso centro de Alberto Soto desde la derecha. El disparo del delantero fue bien detenido por Alfonso, que respondió con reflejos para evitar el primero. El UCAM transformó su dominio en gol. Alberto Soto, el más inspirado, tomó la pelota en tres cuartos de campo, se deshizo de su marcador con un amago y, sin pensarlo dos veces, armó un disparo potente que se coló por la escuadra, imposible para Alfonso.

Tras el paso por los vestuarios, el UCAM saltó al terreno de juego con la clara intención de sentenciar el encuentro. Y lo hizo en el minuto 58. Dani Aquino filtró un pase medido dentro del área y Mizzian, con serenidad y precisión, definió por bajo ante la salida de Alfonso. El Estepona no reaccionó.

