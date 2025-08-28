La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La árbitra murciana María Planes, durante la semifinal de la Copa de la Reina entre el Granada y el Atlético de Madrid. ESTEFANÍA LORA JIMÉNEZ
Árbitra

María Planes: «Mi mayor reto es llegar a pitar en Primera o Segunda División masculina»

«La profesionalización de nuestro deporte ha sido enorme; ahora puedo dedicarme solo a ello y no compaginarlo con el oficio de enfermera»

Olga Lorente

Jueves, 28 de agosto 2025, 00:13

María Planes (Murcia, 28 años) está a punto de iniciar su cuarta temporada como árbitra principal de la máxima categoría del fútbol femenino en España. ... Un puesto que también compagina con pitar partidos en Tercera RFEF masculina y encuentros internacionales (clasificación para la Eurocopa, Champions y categorías de formación). Comparte césped con algunas de las mejores futbolistas del mundo e intenta quedarse fuera de los focos mientras imparte justicia. A días de arrancar oficialmente un nuevo curso, la murciana atiende a LA VERDAD para hablarnos de sus retos y aspiraciones.

