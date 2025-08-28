María Planes: «Mi mayor reto es llegar a pitar en Primera o Segunda División masculina»

María Planes (Murcia, 28 años) está a punto de iniciar su cuarta temporada como árbitra principal de la máxima categoría del fútbol femenino en España. ... Un puesto que también compagina con pitar partidos en Tercera RFEF masculina y encuentros internacionales (clasificación para la Eurocopa, Champions y categorías de formación). Comparte césped con algunas de las mejores futbolistas del mundo e intenta quedarse fuera de los focos mientras imparte justicia. A días de arrancar oficialmente un nuevo curso, la murciana atiende a LA VERDAD para hablarnos de sus retos y aspiraciones.

–Este fin de semana arranca la competición en la Liga F, ¿está nerviosa?

–Tengo muchísimas ganas de empezar a pitar, pero estoy recuperándome de una lesión y todavía tardaré algunas semanas para volver a la acción. Aunque he pasado las distintas pruebas físicas, prefiero entrar al 200%.

–Es el momento de mayor auge del fútbol femenino en nuestro país. ¿Cómo ha visto la evolución en los tres años que lleva como árbitra principal?

–La evolución ha sido enorme. La categoría se profesionalizó tanto para las jugadoras como para las árbitros. Nosotras antes teníamos que compaginarlo con nuestros respectivos trabajos, yo por ejemplo soy enfermera, y ahora nos podemos dedicar exclusivamente al arbitraje, tanto física como mentalmente. Por eso, el nivel de los partidos ha subido muchísimo, ha costado mucho llegar hasta aquí y es un orgullo vivirlo desde dentro.

–Llegó a la élite con solo 24 años. ¿Recuerda ese primer partido?

–Lo recuerdo perfectamente, era la temporada 2022-2023. Debuté en un partido que enfrentaba al Levante con el Athletic Club y fue un sueño hecho realidad. Llevaba cuatro años intentando ascender a la máxima categoría y no lo lograba. Veía a las otras dos murcianas, que son mis referentes, Elia Martínez Martínez y María Dolores Madrona, y yo quería estar ahí. En mis primeras concentraciones con las compañeras e incluso en la preparación del partido de mi debut me costó creérmelo. He trabajado muchísimo para llegar hasta aquí.

–También estuvo presente en el partido que batió el récord mundial de asistencia. ¿Cómo se vivió desde el césped?

–Increíble. Fue en 2019, en el Metropolitano ante más de 60.000 personas. Era un encuentro entre el Atlético y el Barcelona y yo iba como asistente número dos de María Dolores Martínez Madrona. Afortunadamente, luego ese récord de asistencia se superó.

–¿Qué pruebas tiene que pasar para ascender de categoría?

–Además de las pruebas físicas, también nos hacen pruebas técnicas. Estas incluyen un examen sobre reglas del juego, supuestos de vídeos prácticos, supuestos de actas, un examen de inglés y otro psicotécnico. Además, también deben hacernos un informe en un partido de categoría nacional con nota. La suma de todas estas puntuaciones conforma una clasificación final de árbitros que es la que se utiliza después para ascender de categoría.

–Lo consiguió. Ya es árbitra principal, tanto en Liga F como en Tercera RFEF. ¿Pueden coincidirle en un mismo fin de semana partidos femeninos y masculinos?

–Intentan que no te coincidan porque la preparación de los mismos no sería la misma. Desde que nos dan las designaciones arbitrales, empezamos a preparar el partido viendo vídeos de ambos equipos. Miramos jornadas anteriores de esos conjuntos, las actas y las tarjetas.

–¿Se gana lo mismo arbitrando en categoría femenina que en masculina?

–Nosotras tenemos una nómina fija y las variables que suponen los partidos que arbitras. Yo ya soy árbitra principal para siempre en la Liga F y ahí los encuentros se pagan mejor que en Tercera RFEF, por ejemplo. Sin embargo, las diferencias con la Primera y la Segunda División masculina son enormes.

–Ya sabe lo que es arbitrar a futbolistas hombres, ¿qué tal es el trato que recibe por ser mujer?

–Me siento totalmente respetada por los futbolistas y los entrenadores; me conocen bien de todos estos años, nunca he tenido ningún problema.

–¿Le gustaría llegar a Primera y Segunda División?

–Me encantaría, sería uno de mis grandes retos. En la actualidad hay tres asistentes mujeres en la máxima categoría masculina. Desde hace unos años las árbitros de la Liga F, de la mano de la Federación, pueden optar al Progama Élite. Además de las diferentes pruebas físicas y exámenes, en cada partido de hombres que pitamos debemos superar también los informes sobre nuestro trabajo ese día. La temporada pasada yo tuve la opción de ir pero no superé el ascenso porque en las pruebas físicas yo estaba lesionada. Este año lo volveré a intentar.

–¿Qué opina del VAR y de instaurarlo en la Liga F?

–Creo que todas las herramientas que te permitan como árbitro tomar las mejores decisiones son una ayuda enorme. Lo tuve en la semifinal de la Supercopa entre el Real Madrid y la Real Sociedad y fue genial. Tras ese partido me toco una jornada con una acción dudosa de penalti y pensé en que ojalá tuviese el VAR para irme tranquila con lo que he pitado.

–Pero esta temporada habrá una herramienta parecida

–Sí, el Video Support. Será una herramienta muy útil y práctica que nos ayudará a garantizar que la competición será más justa. Cada entrenador tendrá dos oportunidades de solicitar una revisión en caso de gol o no gol, penalti o no penalti, confusión de identidad (sacarle la tarjeta a quien no era) y por conducta violenta. Tendremos un área de revisión en el campo con un monitor e independientemente de esas opciones de los entrenadores, después de cada tanto también se revisará que esté todo correcto a través de la cuarta árbitra.

–¿Su familia ve los partidos que le tocan arbitrar o sufren?

–Ellos son mi club de fans. Mis padres, siempre que pueden, vienen a verme a las distintas ciudades de España en las que me toca pitar y ven el partido en directo. Si no, lo ven por televisión.