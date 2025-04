Estefanía Lima: «Alhama me ha devuelto la ilusión y la felicidad por jugar al fútbol»

Estefanía Lima, más conocida como Estefa (Badajoz, 35 años), vive el mejor momento de su dilatada carrera. Tras solo dos temporadas en el Alhama, la ... pacense se ha convertido en el pegamento del vestuario azulón, donde sus más de 70 goles en ocho temporadas en la élite le avalan. Una todocampista de físico privilegiado y zurdazo violento o sutil, preciso, según demande la situación. Una líder incombustible en la medular del José Kubala, el inexpugnable fortín del flamante campeón de la Primera RFEF, que el pasado domingo logró el regreso a la élite del fútbol español.

–Dos años después han conseguido devolver al Alhama a la Primera División. ¿Cómo valora este ascenso?

–Estamos muy contentas porque ha sido súper difícil. En diciembre estábamos a siete puntos del Alavés y parecía imposible. Creo que, al final, lo que nos ha hecho ganar ha sido creer en nosotras mismas cuando nadie más creía. Al final lo hemos logrado.

–Este campeonato de Primera RFEF se podría catalogar como el más difícil de siempre.

–Llevo muchísimo tiempo jugando y estoy de acuerdo. Siempre lo he dicho, subir quizá no era tan complicado, pero ganar la liga es increíble. Prácticamente, desde que se creó la categoría, solo se la había llevado el Barça B. Teníamos un hito delante de nosotras por conseguir y, al final, como digo, ha sido a base de creer.

–El pasado domingo se vivió una comunión idílica con la grada. ¿Cómo os sentísteis al ver el José Kubala lleno a rebosar?

–Soy de fuera y me parece increíble cómo toda Alhama se vuelca con el fútbol femenino. Siempre hemos sentido su respaldo. El domingo era el día perfecto para poder consagrarlo y la gente respondió. Se llenó el campo, nos animaron y nos empujaron. Lo teníamos todo de cara por jugar en casa, con nuestra gente, y creo que al final lo conseguimos, en parte, gracias a ellos.

–¿Cómo van las celebraciones?

–Súper bien. Creo que todavía no somos conscientes de lo que hemos logrado, estamos un poco en 'shock' porque hemos conseguido algo muy grande. Podíamos celebrarlo con nuestra gente, que es algo especial. Nos han acompañado a Vitoria, Cáceres... desplazamientos muy largos, y también es mérito de todas esas personas que han creído en nosotras desde el primer momento.

–El Alavés partía como favorito en todas las quinielas para lograr el ascenso directo, pero habéis aguantado cada pulso hasta imponeros. ¿Qué ha funcionado tan bien este año?

–La clave ha sido el grupo. En agosto ya lo pensaba y así lo dije: para mí, éramos la mejor plantilla de la categoría, pero teníamos que refrendarlo en el campo. Lo que nos ha hecho campeonas ha sido el grupo, creer cuando nadie creía en nosotras. El objetivo era entrar en el 'playoff', en ningún momento ha sido ganar la liga. En diciembre, cuando parecía todo perdido, creo que nos sobrepusimos a todas las dificultades por esa autoconfianza.

–Su llegada a Alhama hace dos temporadas pasa por una decisión de bajar de categoría. ¿Por qué decidió dar ese paso atrás?

–Necesitaba un empujón y el Alhama me demostró que tenía muchísima confianza en mí. Creo que fue la mejor decisión que podría haber tomado. Aquí he vuelto a confiar, a vivir lo que es el fútbol y le debo mucho a la ciudad. Alhama me ha devuelto la ilusión y la felicidad por jugar al fútbol.

–Sobre el campo ha sido una pieza indiscutible para el técnico Dani Álvarez desde el primer día.

–Siempre se lo digo; le estaré eternamente agradecida. Quería conseguir este ascenso, el año pasado lo intentamos pero hubo más dificultades por el tema de lesiones de mucha gravedad, una plantilla corta... pero este año tenía que ser. No esperábamos que con este final tan feliz de ganar la liga, pero sí que hemos peleado todo el año por poner a Alhama donde se merece, que es la Primera División.

–En el vestuario se habla de usted como un peso pesado. ¿Disfruta las labores de mentora con las más jóvenes de la plantilla?

–Es lo que más he disfrutado este año. Creo que hemos conseguido una mezcla de juventud y veteranía que es difícil de lograr, y le ha venido genial al grupo. Somos un grupo de diferentes edades que ha funcionado a la perfección. Lo hemos hecho fácil, tanto las más veteranas como las más jóvenes, y esa mezcla es parte de nuestro éxito.

–Aunque es una jugadora veterana, su despliegue sobre el campo es sorprendente. ¿Cómo se encuentra a nivel físico?

–Estoy en el mejor momento de mi carrera. Me encuentro mucho mejor que cuando tenía 20 años. También llevo mucho tiempo cuidándome y trabajando para llegar en las mejores condiciones, pero siempre lo digo: el día que me retire no será porque no me pueda mover, sino porque yo tome la decisión. Quiero que los años que me quedan sean para disfrutar del fútbol.

–Entonces, ¿piensa en el retiro?

–Ahora mismo no. Mi ilusión era jugar en Primera División con el Alhama, y si ellos confían, que siempre me han mostrado su confianza, creo que todavía tengo años de fútbol. Si pueden ser en Alhama, muchísimo mejor.

–En su contrato existe una cláusula de renovación por el ascenso. ¿Le veremos de corto por el José Kubala el año que viene?

–Es en lo único que pienso, estar aquí en Primera. Estoy feliz por subir pero, sobre todo, por poder representar a este club en la máxima categoría del fútbol.

–El próximo curso algunas de las máximas estrellas del fútbol mundial pasarán por Alhama. ¿Cómo de importante es traer esas referentes para el fútbol femenino en la Región?

–Es algo increíble. Alhama se merece que vengan esas grandes jugadoras de talla mundial; todo el pueblo se ha ganado el derecho a verlas en directo. Es la forma perfecta de devolverles el apoyo.