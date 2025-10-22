La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Carla Castiñeyras, en un entrenamiento con España sub-17. RFEF
Fútbol femenino

Un cumpleaños más que especial para Carla Castiñeyras

La cartagenera sopla 17 velas mañana inmersa con la selección española en el Mundial sub-17, donde debutó el pasado domingo

Pruden López

Cartagena

Miércoles, 22 de octubre 2025, 00:23

Carla Castiñeyras (Cartagena, 16 años), sigue inmersa en un sueño del que aún no le apetece despertar. A sus 16 años ya está jugando ... al máximo nivel con el Alhama ElPozo en la Liga F tras ascender la temporada pasada. Su polivalencia para jugar de lateral o de central diestra, su posición natural, hace que sea una de las jugadoras emergentes del panorama futbolísitco nacional. Por ello, ahora disfruta en Marruecos del Mundial sub-17 con la selección española. Un premio que se agranda teniendo en cuenta que Carla no pertenece a ninguna de las grandes canteras del fútbol español, como pueden ser las del Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona o Real Madrid.

