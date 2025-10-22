Un cumpleaños más que especial para Carla Castiñeyras

Carla Castiñeyras (Cartagena, 16 años), sigue inmersa en un sueño del que aún no le apetece despertar. A sus 16 años ya está jugando ... al máximo nivel con el Alhama ElPozo en la Liga F tras ascender la temporada pasada. Su polivalencia para jugar de lateral o de central diestra, su posición natural, hace que sea una de las jugadoras emergentes del panorama futbolísitco nacional. Por ello, ahora disfruta en Marruecos del Mundial sub-17 con la selección española. Un premio que se agranda teniendo en cuenta que Carla no pertenece a ninguna de las grandes canteras del fútbol español, como pueden ser las del Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona o Real Madrid.

Sin embargo, el buen hacer de la joven futbolista cartagenera en el Alhama se ha ganado a pulso tener un hueco en el combinado nacional para un cita tan importante como la del Mundial. El pasado domingo ya tuvo el premio de debutar en el Campeonato del Mundo en el primer partido de España en la fase de grupos ante Colombia, cita en la que el combinado nacional venció por cuatro goles a cero. Apenas tuvo 10 minutos para demostrar su nivel y una personalidad que hace que, a sus 16 años, sea una jugadora especial.

La titularidad en el Mundial es el siguiente gran reto, ya que tiene como competencia a Julia Torres, del Sevilla, con minutos con el primer equipo, y Silvi, del Real Madrid, también con oportunidades en el cuadro de Pau Quesada. Ambas formaron la pareja de centrales en el Europeo del pasado verano.

La función de Carla en el esquema de Kenio, de momento, es como tercer central. El domingo entró sustituyendo a Zuazo y jugó en la posición de central diestra. Pero también puede solventar el papel de jugar como lateral en ambas bandas. La competencia en el combinado nacional es máxima para una Carla que sigue escalando experiencias de primer nivel. Su aterrizaje en la Liga F ha sido un descubrimiento para el mundo del fútbol femenino español, el mejor de Europa y del mundo actualmente.

La cartagenera ahora busca levantar el tercer Mundial sub-17 de la selección española en Marruecos pero, para ello, tendrá que ir partido a partido. El próximo duelo lo jugará esta tarde ante Corea del Sur, ganadora del torneo en 2010, a partir de las 15.00, hora peninsular. La fase de grupos la cerrará el sábado ante Costa de Marfil a la misma hora el encuentro de hoy. Este choque ya lo disputará con 17, ya que mañana es su cumpleaños, fecha especial que celebra vestida con 'La Rojita'.

Familia enloquecida

Evidentemente, la familia de Carla está en estado de shock con la carrera que está haciendo la joven cartagenera. Está siendo un año lleno de emociones para la familia Castiñeyras López con los minutos de Carla en Liga F y en el Mundial. Su hermano Salva, periodista, nos cuenta que «estaba muy ilusionado» en el debut mundialista de Carla, ya que se olía que Kenio le iba a dar minutos: «Tenía la sensación de que sería uno de los cuatro cambios, pero mi madre no lo esperaba», afirma. «Cuando salió a calentar nos quedamos con los ojos como búhos», dice un Salva emocionado, que afirma que «a mi madre y a mi nos gustaría poder estar allí; iremos más adelante».