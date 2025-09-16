Carla Castiñeyras, la promesa del Alhama que llega a la sub-17

Carla Castiñeyras (Cartagena, 16 años) sigue dando pasos de gigante en una carrera que acaba de empezar pero que ya apunta muy alto. La polivalente ... defensa del Alhama CF ElPozo, que puede jugar de central y de lateral en ambos perfiles, acaba de debutar en Primera División con el equipo azulón, siendo de las más destacadas en los tres partidos disputados hasta el momento por las de Jovi García: contra el Barça, el Levante y el Granada.

Y el nivel que ha mostrado en su debut en la élite la ha valido la llamada de la nueva seleccionadora sub-17, Mila Martínez, para disputar mañana un amistoso contra Inglaterra en La Nucía (11.00 horas). Si lo hace bien tiene muchas posibilidades de entrar en la lista de 23 convocadas que disputarán el Mundial de la categoría a partir del 17 de octubre en Marruecos.

Carla Castiñeyras, la mayor promesa del fútbol regional desde la eclosión de Daniela Arques, fue convocada por la sub-16 hace dos años, para disputar un amistoso contra el Atlético de Madrid. No había vuelto a una lista de la selección hasta ahora, cuando su destacado papel en el inicio liguero con el Alhama ha llamado la atención de la seleccionadora.

Hasta los 14 años jugó siempre con chicos, en la EF Santa Ana y en el Torre Pacheco; en el Real Murcia destacó muchísimo

Hasta los 14 años jugó siempre con chicos, primero en la EF Santa Ana y después en el Torre Pacheco. La fichó el Real Murcia para competir en Tercera RFEF, por vez primera en una competición 100% femenina, y en el verano de 2024 se fue al Alhama, junto a sus compañeras Patri y Vega. Carla disputó más de 1.200 minutos en Primera RFEF con las del Guadalentín, en junio renovó y ha empezado el curso de maravilla.