El Alhama, a rematar la faena ante su público con un final de película

Es inevitable sentir nervios cuando estás a punto de lograr un objetivo por el que llevas dos años peleando. El campo José Kubala, del complejo Guadalentín de Alhama, puede convertirse mañana (12.00 horas) en el escenario de una gran fiesta para el fútbol regional porque el Alhama ElPozo está a un punto de regresar a la máxima categoría del fútbol femenino nacional. El equipo que dirige Daniel Álvarez lo tiene en su mano y depende de su propio resultado para sellar su billete hacia la soñada Liga F.

Para ello, les basta con un empate ante el SE AEM de Lérida. Queda solamente una jornada para terminar el campeonato en Primera RFEF y el conjunto murciano lidera la clasificación en solitario con 55 puntos, dos más que el Deportivo Alavés, al que le tienen ganado el golaverage. Depender de uno mismo en el último partido del curso y ante todo un pueblo y con la afición volcada es el final soñado.

Las últimas jornadas han sido como una montaña rusa, con subidas y bajadas. El Alhama ganó a las Gloriosas a principios de febrero y conservó el liderato (y con ello, el ascenso directo) hasta mediados de marzo. Sin embargo, un empate en el campo del Club Atlético de Madrid volvía a poner la igualdad a puntos en la clasificación con el Alavés. En la jornada 23, disputada el 30 de marzo, las murcianas cayeron en Logroño y las vitorianas sacaron un punto de Pamplona que les devolvió la primera plaza. Dos semanas mandaron en la clasificación, hasta el pasado fin de semana cuando todo volvió a ponerse de cara para el Alhama El Pozo.

Precisamente el rival de este domingo es el que le ha dejado tan cerca el ascenso directo, ya que la semana pasada derrotaron a las de Álava con un gol en el minuto 74. Esto, unido a la victoria de las de Dani Álvarez ante el ya descendido Getafe, ha propiciado que el sueño esté un pasito más cerca. «Estamos afrontando esta semana con gran ilusión y con muchísimas ganas de que llegue ya el partido. Estamos recogiendo el fruto de todo el trabajo que hemos hecho durante la temporada», afirma la delantera Belén Martínez.

«Las mismas rutinas»

Pese a que un empate les valdría, el planteamiento de Álvarez será el de ir a por la victoria. El técnico no quiere especulaciones, el AEM es un gran equipo que está cuarto en la clasificación, que se ha asegurado disputar el 'playoff' y que todavía puede empatar con el tercero a puntos. En una jornada tan decisiva, desde el club consideran que hay que intentar dejar de lado las emociones y centrarse en el fútbol que les ha llevado hasta ahí. El Alhama no ha perdido ningún partido en casa en toda la temporada, ha empatado tres y ha ganado nueve. «Intentamos que sea una semana más, no queremos cambiar ninguna rutina. Queremos darle la mayor normalidad posible. No vamos a ir a por el empate, intentaremos conseguir la victoria», dicen desde el vestuario azulón.

La dirección deportiva del Alhama ElPozo tomó este verano una decisión importante, cambió a buena parte del equipo para intentar ser más competitivas y lograr subir a Primera División (Liga F). En total llegaron 13 fichajes. «Creo que este año la plantilla es más fuerte. La temporada pasada, debido a las lesiones, nos quedó un roster más corto y se notó en el tramo final. Ahora somos 22 jugadoras, con una mezcla de experiencia y juventud, y eso es un punto muy a nuestro favor. Se ha confeccionado un gran equipo, pero sobre todo un gran grupo y eso creo que nos convierte en la mejor plantilla de la liga», afirma la centrocampista Estefanía Lima.

El lema escogido por el club para la campaña de abonados reflejaba desde el principio el claro objetivo: «Volverlo a intentar». El curso pasado se quedaron a las puertas, ya que no pasaron el 'playoff', en un año que también fue muy convulso por la inhabilitación por parte de la RFEF al entrenador Randri García y a la directora deportiva Tamara García. «El año pasado la meta era la misma que éste, pero las circunstancias no fueron las más adecuadas. Las lesiones provocaron que llegásemos a mayo con una plantilla corta y, aunque lo intentamos, no nos llegó para alcanzar el ascenso. De todo se aprende, por eso creo que ahora somos más fuertes y tenemos más experiencia. Este año nos conocemos más y eso hace que el trabajo del día a día sea más sencillo y se plasme en los resultados», añade Lima.

Mañana se disputará íntegramente con horario unificado la jornada 26 de Primera Federación femenina, la última del campeonato. El Alhama ElPozo es el único que depende de su propio resultado para lograr el ascenso directo la Liga F. En caso de derrota, deberá esperar a que el Deportivo Alavés no gane en casa al Getafe.

El mejor momento

El Alhama está a 90 minutos de convertirse en el único equipo de fútbol de la Región de Murcia, tanto masculino como femenino, que milite en la máxima categoría nacional la próxima temporada. De no lograrlo directamente mañana, siempre le quedaría lucharlo en el 'playoff'.

El club está a un paso de volver a la élite del fútbol español dos años después de baja. El ecosistema ha cambiado notablemente en estos dos cursos de ausencia en la Liga F, la asistencia a los estadios ha aumentado un 13%, la audiencia televisiva ha crecido un 24% y los ingresos de los clubes se han doblado, alcanzando los 40 millones de euros.

