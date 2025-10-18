Un Alhama sin gol no pasa del empate ante el Athletic

Empate a cero entre el Alhama ElPozo y el Athletic en un partido en el que las visitantes controlaron la posesión pero las locales pusieron ... las ocasiones. El primer tiempo reflejó un encuentro muy táctico y equilibrado, en el que ambos conjuntos priorizaron el orden defensivo por encima del atrevimiento ofensivo. El Athletic optó por un planteamiento prudente, replegando líneas y evitando dejar espacios a la espalda de su defensa.

Por su parte, el conjunto de Alhama mostró desde los primeros compases una actitud ambiciosa, tratando de llevar la iniciativa con balón y buscando generar peligro por las bandas. A medida que avanzaron los minutos, el equipo local fue ganando confianza y posicionándose más cerca del área de Adriana, hasta que una falta al borde del área marcó el punto de inflexión del primer acto. En el minuto 18, Pinel ejecutó magistralmente el lanzamiento, pero se estrelló en el travesaño.

Esa acción fue la más clara de la primera parte y reflejó el ligero dominio territorial del Alhama. El empate sin goles con el que se llegó al descanso fue un fiel reflejo de lo visto en el campo: un duelo cerrado, intenso, con más lucha que claridad.

El segundo tiempo ofreció un desarrollo más abierto y con alternativas para ambos conjuntos. Azkona, para las visitantes, y Gestera, para las locales, tuvieron las más claras. Con el paso de los minutos, el juego se tornó más físico y trabado, aunque las locales comenzaron a generar más presencia en campo rival.

La polémica

Aitana dispuso de una oportunidad clarísima a los 75 minutos, al conectar un remate potente tras un saque de esquina, pero la portera del Athletic le negó el gol. La insistencia local encontró su momento más polémico en el minuto 85, cuando se reclamó un penalti por una posible falta dentro del área del Alhama. La colegiada, muy cerca de la jugada, decidió no señalar la pena máxima.

Reparto de puntos que le vale al conjunto alhameño para seguir alejado de los puestos de descenso. Ahora tocan tres partidos seguidos fuera de casa, dos de Liga y uno de Copa del Rey.