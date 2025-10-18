La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ana Velázquez, en el suelo, ante dos jugadoras del Athletic. J. M. RODRÍGUEZ
LIGA F

Un Alhama sin gol no pasa del empate ante el Athletic

El equipo de Jovi García gozó de varias ocasiones claras, pero se tuvo que conformar con un punto en casa que sabe a poco

Pedro Re

San Pedro

Sábado, 18 de octubre 2025, 23:23

Comenta

Empate a cero entre el Alhama ElPozo y el Athletic en un partido en el que las visitantes controlaron la posesión pero las locales pusieron ... las ocasiones. El primer tiempo reflejó un encuentro muy táctico y equilibrado, en el que ambos conjuntos priorizaron el orden defensivo por encima del atrevimiento ofensivo. El Athletic optó por un planteamiento prudente, replegando líneas y evitando dejar espacios a la espalda de su defensa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatan a un bebé que se quedó encerrado en un coche en Archena
  2. 2 Muere atrapado debajo de un tractor en Águilas
  3. 3 Arreglan el bache en el que se mató un ciclista en Murcia hace unos días
  4. 4 Una colisión frontal en Murcia se salda con un herido
  5. 5

    El reencuentro de extrabajadores de Galerías Preciados de Murcia tres décadas después del cierre
  6. 6

    El sector de las renovables de la Región de Murcia estalla contra Vox por sus «ataques» a la fotovoltaica
  7. 7 Minuto de silencio, sentada y flores para rendir homenaje al ciclista fallecido en la pedanía murciana de Cobatillas
  8. 8 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del viernes 17 de octubre de 2025
  9. 9 Más de 4.300 plantas de marihuana: cae en la pedanía murciana de La Ñora un «conflictivo» clan criminal
  10. 10 Una mítica pizzería de Molina de Segura reabre renovada tras un largo parón: «Conservamos el sabor de siempre»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Un Alhama sin gol no pasa del empate ante el Athletic

Un Alhama sin gol no pasa del empate ante el Athletic