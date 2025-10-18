El Alhama ElPozo recibe esta tarde en Pinatar Arena a un Athletic en horas bajas

LA VERDAD Sábado, 18 de octubre 2025, 10:00 Comenta Compartir

El Athletic Club de Bilbao, un histórico del fútbol español, visita hoy las instalaciones del complejo Pinatar Arena, que se ha convertido en el campo que usa como local el Alhama CF ElPozo mientras acaban los trabajos de resiembra en el estadio Artés Carrasco de Lorca. Y lo hace en horas bajas. Las bilbaínas son penúltimas de la Liga F tras un pésimo inicio de temporada. Tienen 4 puntos de los cuatro empates que han logrado. El resto han sido derrotas, ya que no han ganado todavía ninguna vez.

El cuadro alhameño, mientras, suma el doble de puntos que las leonas y ha comenzado con paso firme su andadura en la élite. Jovi García y Randri García dirigen a una plantilla con clara mayoría de jugadoras españolas. Y casi todas son muy experimentadas. Estefa, Yiyi, Toro, Belén, Mariana o Miriam acumulan muchas campañas en Liga F a la espalda. Y eso se nota cada fin de semana.

«Puede ser un partido trampa. Ellas son veteranas y juegan en casa. No es una final, es un partido importante. Queda mucho camino por recorrer y tenemos que mejorar. Pero necesitamos mayor consistencia para superar a los rivales», aseguró en la previa el técnico del Athletic, Javi Lerga.

El club azulón pone a disposición de todos sus abonados autocares gratuitos para ir de Alhama a San Pedro del Pinatar. Salen a las 14.00 horas desde la plaza del supermercado Aldi de la localidad alhameña.