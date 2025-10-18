La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Alhama ElPozo recibe esta tarde en Pinatar Arena a un Athletic en horas bajas

LA VERDAD

Sábado, 18 de octubre 2025, 10:00

Comenta

El Athletic Club de Bilbao, un histórico del fútbol español, visita hoy las instalaciones del complejo Pinatar Arena, que se ha convertido en el campo que usa como local el Alhama CF ElPozo mientras acaban los trabajos de resiembra en el estadio Artés Carrasco de Lorca. Y lo hace en horas bajas. Las bilbaínas son penúltimas de la Liga F tras un pésimo inicio de temporada. Tienen 4 puntos de los cuatro empates que han logrado. El resto han sido derrotas, ya que no han ganado todavía ninguna vez.

El cuadro alhameño, mientras, suma el doble de puntos que las leonas y ha comenzado con paso firme su andadura en la élite. Jovi García y Randri García dirigen a una plantilla con clara mayoría de jugadoras españolas. Y casi todas son muy experimentadas. Estefa, Yiyi, Toro, Belén, Mariana o Miriam acumulan muchas campañas en Liga F a la espalda. Y eso se nota cada fin de semana.

«Puede ser un partido trampa. Ellas son veteranas y juegan en casa. No es una final, es un partido importante. Queda mucho camino por recorrer y tenemos que mejorar. Pero necesitamos mayor consistencia para superar a los rivales», aseguró en la previa el técnico del Athletic, Javi Lerga.

El club azulón pone a disposición de todos sus abonados autocares gratuitos para ir de Alhama a San Pedro del Pinatar. Salen a las 14.00 horas desde la plaza del supermercado Aldi de la localidad alhameña.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mítica pizzería de Molina de Segura reabre renovada tras un largo parón: «Conservamos el sabor de siempre»
  2. 2 Arreglan el bache en el que se mató un ciclista en Murcia hace unos días
  3. 3 Más de 4.300 plantas de marihuana: cae en la pedanía murciana de La Ñora un «conflictivo» clan criminal
  4. 4

    La Región de Murcia se sitúa a la cabeza del país en rupturas matrimoniales
  5. 5 Una colisión frontal en Murcia se salda con un herido
  6. 6 Localizan cerca de 2.000 plantas de marihuana en una nave de San Javier
  7. 7 La ampliación del tranvía al Carmen por el Puente Viejo de Murcia es el trazado «más óptimo», según el estudio informativo
  8. 8

    El murciano Fermín Aldeguer, el niño que cumplió su sueño a toda velocidad
  9. 9

    Las personas dependientes de la Región de Murcia sufren las mayores demoras de toda España para acceder al sistema
  10. 10 Vandalizan la sede socialista en El Valle, en Murcia, con mensajes de odio: «Sois unos perros»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Alhama ElPozo recibe esta tarde en Pinatar Arena a un Athletic en horas bajas