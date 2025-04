El Alhama asalta Getafe y se queda a un punto del ascenso

Francisco J. Moya Domingo, 20 de abril 2025, 22:27 Comenta Compartir

El Alhama llegaba a la penúltima jornada del campeonato en el alambre. Si las 'gloriosas' del Alavés vencían a domicilio en Lérida y las murcianas perdían en Getafe, serían campeonas las vitorianas y el sueño del ascenso directo a Liga F se esfumaría para el conjunto del Guadalentín. Sin embargo, acabó por no pasar ninguna de ambas situaciones y la jornada fue la soñada por las alhameñas. Un tanto de Noelia Fernández para el AEM Lleida en la recta final del encuentro disputado en tierras ilerdense llevó al conjunto vitoriano a jugarse la liga en el último partido y sin depender de ellas mismas.

Getafe Marina, Elsa (Lizarralde, 89), Eva Díez, Toko, Teresa Rey, Labrador, Puebla, Lara Sierra, Marta Charle (Paula García, 66), Tavares y María Hernández (Valeria Tena, 79). 0 - 2 Alhama ElPozo Nay, Alba, Yannel Correa, Nuria, Aithiara (Mbappé, 45), Estefa Lima, Anita (Montesinos, 88), Kuki (Cindy, 68), Belén, Raquel Pinel (Mariana Díaz, 68) y Astrid (Carla Castiñeyras, 83). Goles: 0-1, Yannel Correa (minuto 54). 0-2, Mariana Díaz (minuto 89).

Árbitra: Arregui Gamir. Amarillas a las visitantes Alba y Cindy.

Incidencias: Polideportivo Municipal Juan de la Cierva de Getafe. Un centenar de espectadores.

El otro pretendiente al título, mientras, se la jugaba en Getafe ante un rival ya descendido a Segunda RFEF. El conjunto murciano no solo hizo los deberes gracias a los tantos de Yannel Correa y Mariana Díaz en la segunda parte, sino que se llevó un duelo con el que asalta el liderato a falta de una jornada y llegará al partido decisivo de la temporada dependiendo de sí mismas. Al Alhama le basta con empatar el domingo que viene en casa, precisamente contra el AEM Lleida, para celebrar el ascenso junto a su afición. Si el Alavés no gana su partido contra el Getafe, las de Dani Alvárez ascenderán aunque no superen al conjunto ilerdense en el Complejo Guadalentín. Ambos choques arrancarán a las 12.00.

Ayer en Getafe, las alhameñas lo pasaron mal en el primer tiempo. No encontraban la forma de penetrar en el área local y la presión se notó. Había que ganar só o sí y a las visitantes les costó un mundo abrir la lata. Fue a balón parado como el equipo murciano encontró el camino del gol. Yannel Correa remataba en el primer palo un saque de esquina y ponía el 0-1 antes de que los nervios se apoderaran del Alhama.

La sentencia no llegó hasta el minuto 89, cuando Mariana Díaz empujara a la red un servicio de Mbappé, la mejor jugadora del partido de ayer en Getafe.