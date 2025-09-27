La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Las jugadoras del Alhama celebran uno de los goles del partido. A.
Liga F

El Alhama asalta Las Gaunas y logra el primer triunfo (2-4)

Una extraordinaria Yaiza Relea, con dos goles, permite al equipo blanquiazul estrenar su casillero de victorias en su regreso a la élite

Fernando Perals

Fernando Perals

Sábado, 27 de septiembre 2025, 19:01

Ha tardado en llegar, pero la primera victoria del Alhama en la Liga F ya está aquí. El equipo blanquiazul estrenó este sábado su casillero de triunfos en su regreso a la élite con un contundente 2-4 ante el DUX Logroño. Las pupilas de Javi García asaltaron el mítico campo de Las Gaunas lideradas en el césped por una clara protagonista: Yaiza Relea, 'Yiyi', la atacante que perforó la meta rival hasta en dos ocasiones y fue crucial para que su equipo lograra los primeros tres puntos del campeonato en Primera División.

La expulsión en el minuto 42 de la primera parte de la jugadora local Nancy Amoh, que entró fuerte sobre Anita cuando ya tenía una amarilla, marcó el devenir de un partido que supo jugar con cabeza y eficacia el conjunto alhameño. La árbitra sacó la tarjeta roja tras revisar la jugada en el FVS, el VAR 'low cost', que también fue protagonista durante el choque.

El cuadro local ganaba 1-0 gracias a un tanto de Mía Asenjo cuando solo había transcurrido 18 minutos de juego. Pero la tarjeta roja espoleó a las visitantes. Primero Belén Martínez y después Yiyi, al filo del descanso, le darían la vuelta al marcador antes de marcharse al vestuario. Las riojanas empataron el minuto 70 gracias a un testarazo de Paula Partido, pero de nuevo Yiyi y Raquel Pinel ponían el 2-4 final y sellaban el primer triunfo para el Alhama.

