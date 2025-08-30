El Alhama afronta hoy la salida más difícil del año en el reencuentro con la élite

Las jugadoras del Alhama, el pasado mes de abril, celebrando el ascenso a Liga F sobre el césped del José Kubala.

El Alhama CF ElPozo se reencuentra hoy con la Liga F, la primera división del fútbol femenino español. Y lo hace en el mejor escenario posible y ante el mejor equipo del mundo. Espera el Barça a las alhameñas, a partir de las 20.00 horas en el Estadi Johan Cruyff.

El equipo azulgrana siempre arranca con buen pie la competición y hoy quiere seguir con esta dinámica. Para encontrar la última derrota en una jornada 1 de Liga, debemos remontarnos a la temporada 2012-13, cuando el Barça perdió por 2-0 en el campo del Espanyol. Desde entonces, las azulgranas siempre han ganado en el partido inaugural.

Tras ganar el triplete la temporada pasada (Liga, Champions y Copa), el objetivo del Barça es mantener la ambición y volver a ganar todas las competiciones posibles. Para conseguir eso, las Bonmatí, Putellas, Paralluelo y compañía tienen que seguir manteniendo el Johan Cruyff como un fortín inexpugnable.

Elsa Gómez, una colombiana de 19 años que juega de lateral izquierdo y procede del Once Caldas, y Encarni Jiménez, una cordobesa de 23 años que juega de centrocampista y llega del Alavés, son los dos últimos fichajes de un Alhama que mantiene el bloque del ascenso.Siguen en la plantilla Judith Caravaca, Kuki, Raquel Pinel, Alba Santamaría, Astrid, Estefa Lima, Ana, Belén Martínez, Nuria, Yannel Correa, Elena Toro, Patri, Carla Castiñeyras, Mariana Díaz y Vega Montesinos.

Ocho fichajes

Y han llegado la portera paraguaya Sol Belotto, las defensas Aitana Zumarraga, la chilena Chavi, la citada Elsa Gómez, las centrocampistas Encarni Jiménez y la panameña Aldrith Quintero y las delanteras Yiyi y Marta Gestera.

«Finalizamos una pretemporada atípica, con algunas bajas por problemas físicos, pero eso forma parte del fútbol. Tenemos mucha ilusión y sabemos que merecemos el respeto de estar en esta categoría y lo que queremos es disfrutar», dijo ayer la portera Elena Toro.

